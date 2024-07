“Viens uz otru rāda ar pirkstu…” Indriksone rosina daudz sparīgāk atbalstīt militārās industrijas uzņēmējus Ieteikt







“Manuprāt, ļoti svarīgi būtu vispār atbalstīt militāro industriju. Un daudz sparīgāk atbalstīt, sadzirdēt privātās inicitatīvas militārajā industrijā un rast iespēju kļūt par eksportētājiem, ražojot ne tikai lādiņus un munīciju, bet arī tās tehnoloģijas, kas mums jau ir,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda 14.Saeimas deputāte (NA) un bijusī ekonomikas ministre Ilze Indriksone, apspriežot izskanējušo vēsti, ka artilērijas munīcijas modulāro pulvera lādiņu ražotni plānots būvēt Iecavas pagastā, un tās ražošanas kapacitāte plānota 50 000 lādiņu gadā.

Pēc Indriksones domām, būtu daudz aktīvāk jāstrādā Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar uzņēmējiem un arī starptautiskajiem partneriem, lai attīstītu militāro industriju Latvijā. “Strādā, bet nepietiekami aktīvi,” precizēja viņa. “Mums ik pa laikam ir tomēr ziņas, ka viens uz otru rāda ar pirkstu un pārfutbolē… Varētu teikt tā, ka mūsu miltārās rūpniecības uzņēmēji nejūtas tā, ka viņi šobrīd ir svarīgi. Es domāju, ka viņi ir ļoti svarīgi šobrīd! Kad šeit [uz raidījumu] atnāks kāds pārstāvis no valdošās koalīcijas, tad viņiem jāprasa, kapēc viņi nedzird?” mudināja Indriksone TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā.

Runājot par Iecavas ražotni, viņa piebilda, ka tas esot ļoti labs projekts un jāatbalsta. “Bet es domāju, ka būtu ļoti svarīgi izmantot to potenciālu, kas te ir mūsu uzņēmējiem tehnoloģijās. Droni ir sadzirdēti, bet mums ir arī militārie auto, mums ir arī dažādas citas tehnoloģijas “Latvijas Mobilajam telefonam” (LMT), tā ka es domāju – ir jāturpina,” atzina 14.Saeimas deputāte (NA) un bijusī ekonomikas ministre Ilze Indriksone, paužot savu komentāru par miltitārās ražošanas attīstību Latvijā un nepieciešamību to aktīvāk atbalstīt no valsts puses.

Jau vēstīts, ka artilērijas munīcijas modulāro pulvera lādiņu ražotni plānots būvēt Iecavas pagastā, un tās ražošanas kapacitāte plānota 50 000 lādiņu gadā, tā intervijā aģentūrai LETA 3.jūlijā pastāstīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P). Plānots, ka rūpnīca sāks darboties no 2026.gada un to plānots uzbūvēt Iecavas pagastā, lai gan sarunas ar Bauskas novada pašvaldību vēl esot procesā. Sākotnējā pašvaldības reakcija uz rūpnīcas celšanas plāniem bijusi pozitīva.

Rūpnīcu plānots būvēt aizsardzības resoram piederošā teritorijā, kur jau ir izveidota infrastruktūra. “Iecavas pagastā ir virkne faktoru, kas bija par labu konkrētās vietas izvēlei, bet mēs vēl esam saskaņošanas procesā ar pašvaldību. Vēl būs nepieciešama arī valdības pilnvara, bet munīcijas ražošana ir bijis viens no uzstādījumiem, kur mums ir jāvirzās ar savas militārās industrijas attīstību,” uzsvēra ministrs.

Rūpnīcas izbūve un iekārtu iegādāšanās kopā izmaksās 12 miljonus eiro. Viens miljons eiro būs Eiropas līdzfinansējums un 11 miljoni eiro ir Latvijas nacionālais finansējums.

Tomēr esot jārēķinās, ka būs vēl papildu izdevumi par izejvielu iegādi, un izejvielu iegāde šobrīd pasaules tirgos ir ļoti sarežģīta, jo ir liels pieprasījums un tās ir ierobežotā apjomā. Paredzēts, ka izejvielas Latvija iegādāsies no partneriem Itālijā.

Izejvielu iegādei vienam gadam varētu būt nepieciešami aptuveni 15 miljoni eiro. Viena lādiņa izmaksas būs mazākas nekā cena, par kādu var pārdot saražoto produktu. Tostarp piegādes iespējamas Latvijas bruņotajiem spēkiem.

Sprūds intervijā uzsvēra, ka vietējiem iedzīvotājiem nav pamata uztraukties, jo šādai rūpnīcai ir jābūt drošai, un pirms ražošanas palaišanas tiks veikti dažādi izvērtējumi.

“Protams, arī tālāk noteikti ir nepieciešams dialogs ar pašvaldību, lai jebkādi jautājumi, jebkādi iespējami pārpratumi tiktu noņemti. Beigu beigās tas ir arī ekonomiskais pienesums pašvaldībai, jo šeit nāk iekšā darbavietas, šeit nāk iekšā ekonomiskā aprite. Līdz ar to es domāju, ka tas ir ieguvums pilnīgi visiem – gan valstij, gan aizsardzības nozarei, gan arī, protams, pašvaldībai,” uzsvēra Sprūds.

Latvijas valdība pērnā gada nogalē atbalstīja militārās industrijas valsts kapitālsabiedrības SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dibināšanu. Ņemot vērā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vajadzības, “Valsts aizsardzības korporācija” veidos Latvijas un ārvalstu komersantu kopuzņēmumus konkrētu produktu ražošanai, tādējādi stiprinot piegāžu drošību.

Kā viens no pirmajiem projektiem, ko īsteno “Valsts aizsardzības korporācija”, ir 155 milimetru munīcijas modulāro pulvera lādiņu rūpnīcas izveide kopā ar Somijas un Norvēģijas uzņēmumu “Nammo”, kā arī Francijas un Itālijas uzņēmumu “Nexter”.