Foto: SHUTTERSTOCK

Vientuļa dzīve paātrina novecošanu – apstiprina pētījumi







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Jaunāko pētījumu rezultātu izgaismojumā saistībā ar gados vecāku cilvēku novērojumiem pētnieki secinājuši, ka dzīvošana vientulībā cilvēka ķermeņa novecošanas procesu paātrina vairāk, nekā tas varētu notikt saistībā ar pārmērīgu smēķēšanu vai vienkārši dzīvošanu nelabvēlīgā vidē. ASV Stenfordas universitātes mācībspēks Manuels Farija paudis plašsaziņas līdzekļiem, ka mentālie un psihosociālie faktori ir uzskatāmi par visuzticamākajiem rādītājiem saistībā ar indivīda dzīves kvalitāti un veselību, taču iepriekš zinātne tos nezin kāpēc pārsvarā ignorējusi. Taču tagadējie pētījumi uzrādījuši, ka šo faktoru ielāgošana piešķirs iespēju palēnināt Zemes iedzīvotāju psiholoģisko novecošanu vismaz atsevišķu valstu mērogā.

Farija kopā ar kolēģiem mēģinājis noskaidrot, kā ķermeņa fizioloģiskās un šūnu novecošanas procesu ietekmē dažādi psiholoģiskie un sociālie faktori. Šim nolūkam pētnieki izanalizēja Ķīnas kolēģu sarūpētos datus starptautiskā projekta CHARLS ietvaros, kur piedalījās vismaz 11 000 vecāka gadagājuma ķīniešu, kuri regulāri izgāja dažādas pārbaudes un piedalījās pārrunās, kā arī nodeva asins paraugus, kas palīdzēja pētniekiem izsekot izmaiņām viņu kopējā stāvoklī novecošanas procesā.

Pētnieki no eks­perimenta dalībnieku asins paraugiem izņēma novecošanas biomarķierus un to koncentrāciju salīdzināja ar to, kādos apstākļos viņi dzīvojuši un cik spēcīgu stresu izjutuši. Analīze uzrādījusi, ka vientulība un ar to cieši saistītie sociālie un psiholoģiskie faktori spēj paātrināt novecošanu. Gluži konkrēti šis rādītājs paaugstināts par 1,65 gadiem, vienlaikus konstatējot, ka pārmērīga smēķēšana un citi kaitīgie ieradumi kopā ar dzīvošanu nelabvēlīgā vidē šūnu novecošanu ietekmē salīdzinoši mazāk.