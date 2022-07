Šogad Latvijā kartupeļu raža ir lielāka nekā pagājušajā gadā, kad to ietekmēja sausums. Kartupeļu cenas šogad, salīdzinot ar pērno vasaru, gan ir procentuāli augstākas, turklāt veikalos vietējos kartupeļus ar savām cenām izkonkurē citviet Eiropā audzētie. Foto: Dainis Bušmanis

Eiropas raža ir lētāka – vietējos kartupeļus izkonkurē imports







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sākoties jauno kartupeļu ražas laikam, “Latvijas Avīze” novēroja, ka veikalos ir daudz importa kartupeļu – Francijas, Zviedrijas un pat Lielbritānijas izcelsmes, bet Latvijā audzētie tupeņi ir mazākumā. Savukārt tirgos vietējo kartupeļu pietiek, bet to cena ir augstāka, nekā šajā laikā bija gadu iepriekš.

Labi auguši

“Kartupeļi labi auguši, un jācer, ka lietus ražu nesabojās,” teic kāds audzētājs no Tukuma novada, kas ražu tirgo vienā no Rīgas mikrorajoniem. Viņa izaudzēto tupeņu cena svārstās no 0,60–1,30 eiro/kg atkarībā no lieluma. Pēdējā laika lietavas Tukuma novadā nav ietekmējušas stādījumus, taču, mitrajam laikam turpinoties, varētu rasties problēmas.

“Rīgas Centrāltirgū” sastaptais Edgars tirgo brāļa izaudzēto. Bumbuļu cena ir robežās no 0,60 līdz vienam eiro par kilogramu. Balvu novadā agro kartupeļu raža padevusies laba, un Edgars cer, ka turpmākie laikapstākļi būs labvēlīgi un lietus tupeņiem neskādēs.

Arī blakus esošie tirgotāji no Tukuma stāsta – gaidāma laba bumbuļu raža. Tiesa, cena esot lielāka nekā pērn šajā laikā.

Palielinoties piedāvājumam, cena varētu tikai nedaudz samazināties, jo jārēķinās ar augstākām energoresursu un transporta izmaksām.

Mitrums kaitējis tikai dažiem

Latvijas Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle stāsta, ka situācija šogad ir atšķirīga pa novadiem, taču vēl pāragri spriest par kopējo iznākumu. Kartupeļu audzēšanā daudz ir atkarīgs no stādīšanas laika un mitruma.

Lielākoties mitrie laik­apstākļi nav atstājuši negatīvu ietekmi, bet ir novadi, kur atsevišķās saimniecībās tupeņi ir izslīkuši, bet tādu neesot daudz – tas vērojams Varakļānu pusē, Jelgavas un Alūksnes pusē. Kopumā kartupeļiem augšanai mitruma pietiek, bet tagad tie jāsargā no lakstu puves un jācīnās ar kolorado vabolēm, kas īpaši lielas problēmas sagādā bioloģiskajiem zemniekiem.

Dobeles novada ZS “Ziedi” saimniece Lidija Lūriņa atzīst, ka kartupeļu raža šogad padevusies normāla, bet lietus dēļ tupeņus ir grūti novākt. “Cik novācu, tik ir, bet tagad lietus dēļ nevaru novākt. Lietus ietekme jau ir jūtama, jo nedaudz parādās kartupeļu sausplankumainība,” stāsta saimniece.

Šogad raža ir lielāka nekā pagājušajā gadā, jo pērn, kā zināms, bija liels sausums, bet tagad atkal vērojams mitrums.

Lidija Lūriņa novērojusi, ka tupeņu cenas ir pagājušā gada līmenī, bet degvielai, minerālmēsliem cenas augušas divas vai pat trīs reizes. Viņa paredz, ka kartupeļu cenas šogad varētu samazināties, jo ir liela konkurence un tirgū ienāk importa prece par zemākām cenām, ar ko vietējiem audzētājiem ir grūti konkurēt. To kā problēmu redz arī citi audzētāji.

Eiropas raža – lētāka

Kas notiek veikalos? Spriežot pēc dažu veikalu apsekojuma, situācija ir atšķirīga. Piemēram, “Mego” veikalā pieejama tikai viena veida Latvijā audzētie kartupeļi, toties plašā klāstā ir salīdzinoši lētāki Francijas, Zviedrijas un Lielbritānijas tupeņi.

Savukārt “Maximas” veikalos ir vairāku veidu vietējie kartupeļi, kā arī Igaunijas un Polijas tupeņi. ““Maxima” veikalos pašlaik pieejami vairāk kā pieci dažādi kartupeļu veidi fasētos iepakojumos un sveramā veidā – kā jaunās ražas kartupeļi, tā arī dažādi citu veidu kartupeļi, piemēram, sarkanie vai īpaši mazie kartupelīši. Šobrīd veikalos ir pieejami kartupeļi no dažādām valstīm – gan vietējās izcelsmes, gan no citām Eiropas valstīm, kas galvenokārt ir skaidrojams ar salīdzinoši vēlāku jauno kartupeļu ražu, kas pašreiz vēl nevar nodrošināt augsto pieprasījumu veikalos,” stāsta “Maxima” pārstāve Laura Bagātā. Vidējā pārdošanas cena kartupeļu kategorijā esot saglabājusies iepriekšējā gada līmenī.

SIA “Elvi Latvija” komercdirektore Laila Vārtukapteine atzīst, ka lielais vairums no “Elvi” tīklā šobrīd nopērkamajiem kartupeļiem ir audzēti Latvijā, taču pieprasījums pēc šiem dārzeņiem ir liels, un ik pa laikam veikalu plauktos nonāk arī Polijā, Zviedrijā un citviet Eiropā audzēti kartupeļi.

Latvijā audzētos dārzeņus “Elvi” tīklam piegādā pašmāju zemnieku audzētās produkcijas izplatītāji, kas dārzeņus iepērk no dažādām saimniecībām visā Latvijā.

Kartupeļu cenas šogad, salīdzinot ar pērno vasaru, procentuāli ir augstākas.

Te gan esot jāņem vērā, ka, lai arī procentuāli kartupeļi ir kļuvuši dārgāki, tos vēl arvien var uzskatīt par lētu pārtikas produktu, un cenu pieaugums reālos skaitļos nav liels.