60 gadus vecais Stīvens Hikss tika arestēts pēc tam, kad kāda pensionāre bija saviem bērniem pastāstījusi, ka kāds vīrietis pilnā medicīniskā tērpā bija ieradies viņas mājās un uzbrucis viņai. Medbrālis mājas izsaukuma laikā seksuāli izmantoja neaizsargātu 85 gadus vecu sievieti, izmantojot viņas nespēju aizbēgt, par šo atgadījumu ziņo tabloīds Metro.

60 gadus vecais Stīvens Hikss bija viens no darbiniekiem, kurš regulāri apciemoja šo pensionāri, kura dzīvoja viena un atveseļojās mājās pēc rokas lūzuma rudenī.

Neraugoties uz to, ka britu Karaliskajai Bērkšīras slimnīcai radinieki paziņoja, ka sievietei vairs nav vajadzīga vakara aprūpe, izvirtīgais Hikss tomēr ieradās pie viņas.

Upuris vēlāk stāstīja policijai, kā Hikss viņu aicināja novilkt bikses un apgulties gultā, aizbildinoties ar masāžu, pirms iespieda seju starp viņas kājām.

Uzbrucējs gan esot atvainojies uzreiz pēc tam, kad viņa viņu atgrūda, viņš sacīja, ka esot pārāk aizrāvies.

Sieviete piezvanīja radiniekiem, lai informētu viņus par notikušo. Policisti ieradās 20 minūšu laikā pēc incidenta.

Juriste Šilpa Šaha sacīja: “Tas bija šokējošs noziegums, ko paveica kāds uzticamas profesijas pārstāvis.”

Hikss no Vudlijas, Redingā, nu ir notiesāts un ieslodzīts uz četrarpus gadiem Redingas cietumā. Tiesa atzina viņu par vainīgu seksuālā vardarbībā vainu pastiprinošos apstākļos – viņš zināja, ka viņam nav likumīga iemesla doties vairs uz aprūpi, zināja, ka sieviete ir neaizsargāta ne tikai sava vecuma, bet arī lūzumu dēļ.

