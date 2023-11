Ilustratīvs foto. Foto: Shutterstock

84% gadījumu bērnu seksuālā izmantošana notiek ģimenēs. Eksperti aicina novembrī zvanīt uz anonīmo uzticības tālruni







Mēneša garumā, no 2023. gada 1. novembra līdz 30. novembrim, Latvijā darbosies jauns pilotprojekts – anonīma tālruņa līnija, kas paredzēta, lai sniegtu konfidenciālu palīdzību personām, kuras nomāc seksuālas domas un tieksme pret nepilngadīgām personām. Projekta galvenais mērķis ir preventīvi novērst nelaimi, pasargājot bērnus no seksuālas vardarbības, tā portālam LA.LV pavēstīja šī pilotprojekta pārstāve Zane Ulmane.

Psihologi un speciālisti norāda, ka seksuālo interesi par bērniem visbiežāk izrāda vīrieši. 84% gadījumu bērnu seksuālā izmantošana norisinās ģimenēs, kad pāridarītāji ir tēvi, patēvi, onkuļi, radinieki, ģimenes draugi un paziņas.

Kā norāda eksperti, nav vienas atbildes uz jautājumu, kādēļ cilvēks veic dzimumnoziegumu. Tomēr viens no nozīmīgiem riska faktoriem ir paša pāridarītāja piedzīvota vardarbība. Tā var būt seksuāla, fiziska vai emocionāla vardarbība, kā arī pamešana novārtā vai pāraprūpe. Šādas piedzīvotās traumas var veicināt domāšanas kļūdas, attīstīt neveselīgas seksuālas fantāzijas, agresiju u.c. izpausmes. Pilnvērtīgi neapzinoties un nerisinot piedzīvoto, upuris netieši atkārto pret sevi veiktās rīcības.

Pilotprojekta galvenais mērķis ir nodrošināt instrumentu, kas varētu savlaicīgi novērst bērnu seksuālu izmantošanu.

Uz speciālo tālruņa numuru veiktais zvans ir pilnībā anonīms – netiek reģistrēts zvanītāja vārds, tālruņa numurs vai atrašanās vieta. Tālruņa zvanus pieņem profesionāls krīžu konsultants, kurš bez nosodījuma uzklausīs zvanītāju, pārrunās situāciju un informēs par iespējām saņemt palīdzību, lai novērstu iespējamo pāridarījumu. Uz tālruni aicināti zvanīt arī cilvēki, kuriem ir aizdomas par kāda sava tuvinieka neatbilstošu rīcību.

Lai novērstu bērnu seksuālo izmantošanu, ir jārod veidi, kā iesaistīties un sasniegt potenciālos pāridarītājus. Speciālisti apliecina, ka ar anonīma tālruņa zvana palīdzību nelaimi iespējams novērst pirms tā notikusi.

“Bērnu izmantošana ir ārkārtīgi sāpīga, nopietna un sensitīva tēma. Tādēļ jāsaprot, ka cilvēks, kurš to apsver, visdrīzāk uzreiz nedosies pie speciālista, baidoties no nosodījuma. Sniedzot iespēju ar konsultantu runāt attālināti un pilnīgi anonīmi, ceram samazināt reālo pāridarījumu skaitu un ļaut zvanītājam saprast, kur viņš var vērsties pēc psiholoģiskas palīdzības. Šādi tālruņi veiksmīgi darbojas citās Eiropas un pasaules valstīs, pierādot to nozīmi un efektivitāti,” tā skaidroja Māris Luste, Ieslodzījumu vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” un “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” vadītājs.

Lielbritānijā un Īrijas Republikā līdzīgs tālrunis darbojas kopš 2002. gada. To administrē “Stop It Now” kustība. Šajā laikā tālrunis palīdzējis vairāk nekā 75 000 cilvēku.

“Pētījumi liecina, ka no brīža, kad potenciālais pāridarītājs apzinās savu seksuālo interesi pret bērniem un reālo noziegumu, vidēji paiet vairāk nekā 10 gadi. Mūsu galvenā misija ir novērst bērnu seksuālu izmantošanu. Uzticības tālrunis sniedz iespēju krīžu konsultantiem palīdzēt zvanītājiem pāridarījumu novērst, pasargājot bērnus no vardarbības traumām, kas var ilgt visu mūžu. Vairāk nekā 20 gadu laikā esam saņēmuši zvanus no aptuveni 37 000 cilvēku, kuriem ir seksuālas domas par bērniem un kuri apzinās to aplamību. Daži cilvēki zvana vienreiz, citi – vairākkārt,” tā stāsta Donalds Findlaters, kurš ir “Stop it Now” kustības pārstāvis.

Savukārt gandrīz 20% no zvanītājiem ir potenciālo vai jau esošo pāridarītāju tuvinieki, draugi, kolēģi. “Kādam var būt aizdomas par līdzcilvēka interesi pret bērniem, kāds par to jau ir informēts. Arī viņiem skaidrojam, kā palīdzēt sev un saviem mīļajiem un kā nepieļaut vardarbību pret bērnu. “Stop It Now“ palīdzības līnijas tagad ir izveidotas Nīderlandē, Beļģijā, Šveicē un Austrālijā. Līdzīgs darbs tiek nodrošināts arī daudzās citās valstīs, tostarp Vācijā, Francijā, Spānijā, Somijā un Kanādā,” teica Findlaters.

Seksuālu interesi pret bērniem bieži vien ir neiespējami pārvarēt paša spēkiem.

Tādēļ nepieciešams vērsties pie speciālista, lai saņemtu profesionālu atbalstu un iedrošinājumu iesaistīties savu grūtību risināšanā, ar svarīgāko mērķi – spēt atturēties no dzimumnozieguma veikšanas.

“Ir ārkārtīgi daudzi emocionāli, fiziski un pagātnes pieredzes aspekti, kādēļ cilvēkiem rodas seksuāla interese pret bērniem. Runājot par dzimumnoziegumiem, svarīga ne tikai vainīgo sodīšana, bet arī situācijas novēršana. Tādējādi aiztaupām ciešanas upurim un savlaicīgi palīdzam cilvēkam apzināti neveikt pāridarījumu. Šāds tālrunis ir viens no prevencijas rīkiem. Ne katrs, kurš izjūt seksuālu interesi pret bērniem, veiks dzimumnoziegumu. Daudziem no šiem cilvēkiem var palīdzēt atzīt, ka problēma eksistē, saprast kādi ir tās izraisītāji un, sadarbojoties ar profesionāļiem, iemācīties sevi kontrolēt un iekļauties sabiedrībā,” tā norādīja Valsts probācijas dienesta Resocializācijas departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā eksperte Evija Burkovska.

Anonīmais tālrunis 28030030 ir pieejams līdz 30. novembrim un ir paredzēts pilngadīgām personām, kurām ir jautājumi vai bažas saistībā ar seksuālām domām vai rīcību pret bērniem. Paralēli pieejams arī Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem, kas piedzīvojuši seksuālu vardarbību – 116111.

Tālruņa pakalpojums tiek nodrošināts ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” finansējumu, ko sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu realizē Biedrība “Skalbes”.

Ja atpazīsti šādas tieksmes sevī vai esi novērojis tās savā tuviniekā – zvani uz anonīmo palīdzības tālruni 28030030!