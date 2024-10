Reinis Runcis: “Es rakstu dzeju, jo jūtu vajadzību to darīt. Es rakstītu arī tad, ja mani nelasītu.” Foto no privātā arhīva

Viņa dzīvi uz visiem laikiem pārvērta traģisks auto negadījums… Reinis Runcis lūdz sabiedrības atbalstu sarežģītā dzīves posmā Ieteikt







Šorīt saņēmām lūgumu atbalstīt Reini. Viņam šodien ir apaļa jubileja, taču noskaņojums nav svētkiem atbilstoši priecīgs…

Reklāma Reklāma

Viņam bija vien 28 gadi, kad viņa dzīvi uz visiem laikiem pārvērta traģisks auto negadījums. Iepriekšējā vakarā bija lijis lietus, naktī uzsala. No rīta ceļu klāja mazas sniegpārslas, bet zem tām – melnais ledus. Mašīna, ar kuru ikdienas gaitās devās Reinis, saslīdēja, kūleņoja un atsitās pret milzīgu akmeni tieši ar to vietu, kur sēdēja Reinis. Tajā agrajā rudens rītā uz ceļa pie Cēsīm palika Reiņa ieceres un sapņi – par studijām, par laimīgu ģimenes dzīvi ar bērnu pulciņu, par ceļojumiem, kalniem un iespēju skatīt zemi no putna lidojuma.

Tas notika pirms 22 gadiem. Kopš tās dienas Reinis pasauli uzlūko no guļus stāvokļa, viņa rokām nav satvēriena, viņš nespēj pagriezties, pakustināt kājas, pats paēst, taču viņš raksta dzeju un ir izdoti trīs viņa dzejas krājumi. Reinis visus šos gadus pavada savā dzīvoklī un ir saorganizējis sev aprūpētāju komandu, jo ir kategoriski pret pārcelšanos uz pansionātu. Liels palīgs bija Reiņa mamma, taču nu vairākus gadus kā viņa ir mirusi. Reinis tagad dzīvo viens un ir atkarīgs no līdzcilvēku labvēlības un atbalsta. Reinis aktīvi komunicē un publicē savu dzeju sociālajos tīklos, kur viņu atbalsta ar ziedojumiem, kas nosedz daļu no aprūpētāju izmaksām. Taču ar to nepietiek, jo vajadzīgi vairāki aprūpētāji.

Jau vairākus gadus Reini aprūpē Marija. Par šo darbu Ziedot.lv maksāja no akcijā “Stiprini Stipros” saziedotajiem līdzekļiem. Taču, lai Marija turpinātu darbu, ir nepieciešama palīdzība, ik mēnesi ir nepieciešami 700 eiro, ietverot nodokļus, gadā kopā – 8400 eiro. Marija aprūpē Reini 100 stundas mēnesī un tās nav tikai higiēnas procedūras. Reinim ir nepieciešama regulāra pozu maiņa, izvingrināšana un pozicionēšana, lai novērstu izgulējumu rašanos un sāpes, gaidot nākamo ķermeņa pozu maiņu. Viņa pagatavo ēst, pabaro, saģērbj, izved pastaigā. Tas viss kopā prasa ne tikai laiku, bet arī prasmes, spēku un izturību, ko Marija ir pierādījusi, palīdzot Reinim, daudzu gadu garumā.

Šorīt Reinis ir pavisam sadrūmis: “Man šobrīd draud diezgan nopietna izspārdīišana no dzīves, kuru tomēr trakoti mīlu, jo man vēl ir jāizdod grāmata angļu valodā. Visu šo laiku cenšos savu neapslāpējamo dzīvotgribu pārvērst dzejā un enerģijā. Cenšos turēties, lai gan pirms 2 gadiem piedzīvoju milzīgu zaudējumu – aizsaulē devās mans vistuvākais cilvēks – māte.”

Septembrī iepriekš saziedotā naudiņa Reinim beigusies, un šobrīd ir pamatīga neziņa, kas notiks tālāk, tāpēc Reinis cer uz līdzcilvēku atbalstu.

“Manu aprūpi šobrīd nodrošina četras māsiņas – divas pa dienu un divas vakarā. Divas no viņām apmaksājuši mani atbalstītāji, kas seko man līdzi sociālajos tīklos un finansiāli atbalsta. Vienu māsiņu es apmaksāju no saviem ienākumiem (dzejas un invaliditātes pensijas), bet ceturtajai māsiņai pārsvarā tie ir Ziedot.lv saziedotie līdzekļi plus juridisko personu atbalsts. Šobrīd ir traki, tāpēc priecāšos, ja šo ziņu izplatīsiet tālāk, jo situācija ir sarežģīta,” neslēpj Reinis.

Viņš pats nesēžot rokas salicis klēpī – cik vien veselība ļauj, cenšas strādāt internetā. Viņš arī meklē cilvēku, kurš viņa darbā saredzētu vērtību un uzņemtos profesionāla menedžera lomu, lai šo dzeju izplatītu arī ārpus Latvijas.

Privātpersonas Reini Runci var atbalstīt, ziedojot uz viņa privāto kontu LV82HABA0551011504293.

Savukārt juridiskām personām labāk to darīt portālā Ziedot.lv!