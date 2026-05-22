FOTO. “Veciem cilvēkiem jālauž kājas!” Ietve Imantā pārvērtusies par “meža taku” – gadiem neviens nerīkojas 0
Ar mūsu redakciju sazinājās kāda rīdziniece, kura vērš uzmanību uz kādu gājēju ietvi Imantā, kas gadiem atstāta novārtā. Tā ved uz sabiedriskā transporta pieturu, skolu un tuvākajiem veikaliem. Ikdienā šo ceļu izmanto gan bērni, gan seniori, taču tā stāvoklis esot bēdīgs – vietām tas vairāk atgādina iemītu meža taku.
Iedzīvotāja norāda, ka ziemā tur ir īpaši bīstami. “Neviena tuvējā daudzdzīvokļu māja neuzņemas savest kārtībā. Ziemā celiņa galus notīra, bet pa vidu labs posms jābrien, veciem cilvēkiem jālauž kājas.”
Lai noskaidrotu, kurš atbildīgs par konkrēto vietu un kā kopumā Rīgā tiek uzturētas ietves, LA.LV vērsās pie Rīgas domes pārstāvjiem.
Pašvaldības pārstāvji, izvērtējot konkrēto lokāciju, skaidro, ka šī ietve neatrodas pašvaldības īpašumā. Līdz ar to atbildība par tās uzturēšanu gulstas uz citiem.
Rīgas domes pārstāvju komentārs: “Pārbaudot attiecīgo vietu topogrāfiskajā plānā, konstatēts, ka tā neatrodas pašvaldības īpašumā. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par teritorijas uzturēšanu atbild īpašnieks. Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā, ka tas ir daudzdzīvokļu nams, par uzturēšanu varētu būt atbildīgs apsaimniekotājs.”
Runājot par ietvju uzturēšanu kopumā, tad ziemas sezonā pašvaldība nodrošina ietvju mehanizētu tīrīšanu, kam tiek piešķirti budžeta līdzekļi. Savukārt pavasarī tiek veikti sezonāli darbi.
“Pašvaldības ietvju uzturēšanai ziemas sezonā tika piešķirti budžeta līdzekļi mehanizētai tīrīšanai. No 9. marta ir uzsākta pretslīdes materiāla savākšana, un darbi turpinās arī aprīlī.
Ietvju atjaunošana pilsētā pārsvarā tiek veikta būvprojektu ietvaros, vienlaikus ar brauktuvju atjaunošanu – veseli ielu posmi. 2025. gadā šādi objekti bija vairāki, piemēram, Sliežu ielā, Firsa Sadovņikova ielā, Cesvaines ielā un citviet. Kopumā 2025. gadā tika rekonstruēti 77058 m² ietvju.
Ja iedzīvotāji pamana bojātas pašvaldības ietves, par tām jāziņo Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam, kas ir atbildīgs par ielu infrastruktūras uzturēšanu pilsētā.