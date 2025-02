Foto – LETA

VIDEO. Viņam iesita vismaz 15 reizes! Ogres skolēnu konfliktā cietušā bērna pārstāvis atklāj detaļas







Latvijas skolās pagājušogad bijuši 16 smagi fiziskās vai seksuālās vardarbības gadījumi, kuros nācies iesaistīties arī Bērnu aizsardzības centram. Pērn decembrī šāda palīdzība piedāvāta kādai Ogres skolai. Tā no palīdzības atteikusies. Par notikušo skolā uzsākti divi kriminālprocesi.

Kāda cietušā zēna likumīgais pārstāvis nav guvis pārliecību, ka agresija neturpināsies. Interviju viņš sniedza anonīmi.

Sitējs bijis labi trenēts

Decembra vidū, neilgi pirms skolēnu brīvlaika, kādā Ogres skolā starpbrīdī vienu no skolēniem esot mēģinājuši aizskart jaunāki bērni. Stāsta bērna likumiskais pārstāvis, kurš bērna interešu aizsardzībai vēlas būt anonīms.

“Viņu mēģināja aizskart un provocēt, žestikulējot ar rokām pie sejas, agresīvi izsmejot viņu, rādot saliktas rokas kopā lūdzēja pozā un saucot “Jēzu, Jēzu!” pie sejas. Tas jau jau bija aizskārums reliģisku motīvu, jo cietušais, cik zināms, viņa ģimene iet uz baznīcu. Šīs kristīgās vērtības ir svarīgas šai ģimenei.”

Pēc iznākšanas no labierīcībām viss esot turpinājies. “Cietušais mēģināja izrauties no šī aplenkuma saucamā. Tad uzbrucējs, 6. klases skolēns, sāka sist no muguras cietušajam pa galvu.

Iesita vismaz 15 reizes un divreiz ar kāju iespēra pa vēderu.

Uzbrukums notika ļoti strauji, principā negaidīti cietušajam un sitieni tika izdarīti ļoti daudz un strauji.

Šis uzbrucējs, viņš ir speciāli trenējies. Viņš ir apguvis un apgūst kaujas mākslas tieši izmantot kāju un roku sitienus, lai sagādātu citam cilvēkam traumas. Līdz ar to tie sitieni bija mērķtiecīgi un labi var redzēt, ka trenēti,” stāsta cietušā pārstāvis.

Uzsākti divi kriminālprocesi

To redzot, piesteigušies citi skolēni un uzbrucēju atrāvuši. Tomēr pēc brīža konflikts esot turpinājies.

“Kopējais šīs epizodes garums ir vismaz 10 minūtes. Un no šī uzbrucēja cieta vismaz trīs bērni,” stāsta bērna likumiskais pārstāvis.

Pirmajam no cietušajiem slimnīcā konstatēts smadzeņu satricinājums, kā arī sasitumi. Mēģinot apturēt konfliktu iesaistījušies citi bērni, vēlāk cietis arī pats puisis, kurš sākotnēji esot sitis pa galvu par sevi vecākam zēnam.

Valsts policijā apstiprina, ka par notikušo uzsākti divi kriminālprocesi.

Tā kā Ogrē iespējams interešu konflikts, kriminālprocesi tiek izmeklēti citā pašvaldībā. Policija pagaidām sīkākas detaļas neizpauž.

Ogres pašvaldība nekomentē notikušo

Par decembra notikumiem Ogres skolā ir daudz neatbildētu jautājumu, LTV nosūtīja Ogres novada pašvaldībai. Piemēram, kāpēc neviens no pieaugušajiem neiejaucās, līdz konflikts eskalējās un noveda pie vairāku bērnu ciešanām; kā pašvaldība reaģējusi līdz šim, ko mācījusies no notikušā. Taču atbilžu nav. Neviens no Ogres pašvaldības uz jautājumiem neatbild, aizbildinoties ar bērnu interesēm.

Savu palīdzību drīz pēc konflikta esot piedāvājis arī valsts Bērnu aizsardzības centrs, taču skola no tās esot atteikusies, norādot, ka pašiem pietiekot savu resursu un pakalpojums neesot vajadzīgs.

“Vardarbība ir sistemātisks jautājums jebkurā gadījumā, kad vardarbība notikusi, mums nav jāstrādā ar vienu vai otru, mums ir jāstrādā ar abiem iesaistītajiem, aculieciniekam, ar izglītības iestādi. Ar vecākiem un ar visu sistēmu kā tādu, jo visa šī sistēma ir kaut kādā veidā pieļāvusi, ka vardarbība ir notikusi,” stāsta Bērnu aizsardzības centra Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cekulis.

LTV gan tieši, gan pastarpināti piedāvāja iespēju izteikties vairāku situācijā iesaistīto bērnu pārstāvjiem, taču viņi par notikušo nevēlējās publiski runāt.