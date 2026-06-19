Foto. pexels.com/ Ron Lach

Krievijas prokremliskās radiostacijas “Komsomoļskaja pravda” tiešajā ēterā brīdina krievus 6

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LA.LV
9:35, 19. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas propagandists Viktors Baranecs sūdzējies par “cauru” pretgaisa aizsardzību, kas nespēj pārtvert Ukrainas bezpilota lidaparātus.

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Krievijas prokremliskās radiostacijas “Komsomoļskaja pravda” ēterā krieviem ieteikts gatavoties tam, ka Ukrainas dronu un raķešu triecienu kļūs vairāk. Par to ziņo “Dialog.UA”.

Ēterā piezvanīja kāds klausītājs, kurš ar izbrīnu jautāja, kāpēc okupētajā Krimā un Krievijas dienvidos “tik bieži kaut kas atlido”. Z propagandists Viktors Baranecs sākumā izvairījās no atbildes, sakot, ka nezina, bet pēc tam nolēma pateikt patiesību.

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“Kāpēc bieži atlido? Tāpēc, ka tur pretgaisa aizsardzība ir caura, cienītais. Diemžēl laižam cauri. Jo nespējam to nosegt par 100%,” viņš paziņoja.

Raidījuma vadītājs Akims Apačevs šos vārdus apstiprināja. Turklāt viņš brīdināja, ka tas esot tikai sākums.

“Nespējam. Kādam tas ir jāpasaka, es neapdomīgi uzņemšos šo funkciju. Draugi, situācijai ir tendence pasliktināties. Un ir jāsaprot, ka mēs ieejam īstā karā. Un atlidos arvien biežāk. Viņiem dronu kļūst arvien vairāk. Mēs cenšamies paātrināties… Bet pret mums karo visa Rietumu pasaule, mēs vienkārši tehnoloģiski dažos virzienos atpaliekam, nepaspējam. Tāpēc situācijai ir tendence pasliktināties,” sacīja Apačevs.

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