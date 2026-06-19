Ilustratīvs foto. Ģimene stāv rindā uz evakuācijas vilcienu Pokrovskā, Doneckas apgabalā, Ukrainā, pirmdien, 2024. gada 19. augustā
Ilustratīvs foto. Ģimene stāv rindā uz evakuācijas vilcienu Pokrovskā, Doneckas apgabalā, Ukrainā, pirmdien, 2024. gada 19. augustā
Foto: Scanpix/AP/LETA

Draudot nogalināt ģimeni, Krievijas karavīrs vairāk nekā gadu turējis gūstā jaunu ukrainieti 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:31, 19. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

21 gadu veca ukrainiete vairāk nekā gadu pavadījusi ieslodzījumā Krievijā, kur, kā apgalvo Ukrainas izmeklētāji, viņu pret paša gribu turējis Krievijas karavīrs, vairākkārt seksuāli izmantojis un draudējis nogalināt viņas ģimeni. Par šo lietu, atsaucoties uz Harkivas policijas kara noziegumu izmeklētājiem, vēsta britu laikraksts “The Times”.

“Varbūt jaunā valdība var paspēt ierobežot?” Dāvi pārsteidz redzētais veikalā, bet daudzi atzīst, ka tam pat nepievērš uzmanību
“Pēdējais piliens var darboties kā detonators.” Eiropas izlūkdienesti saskata nopietnus draudus Krievijas ekonomikai 87
“Šīs dienas bija briesmīgas…” Sieva desmit reizes brauca uz Latviju meklēt vīru, līdz pienāca traģiskā vēsts
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju sieviete dzīvojusi Harkivas apgabalā kopā ar māti un diviem jaunākajiem brāļiem. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma viņas ciemā apmetušies Krievijas karavīri, un viens no viņiem esot sācis izrādīt pastiprinātu interesi par jauno sievieti.

Izmeklētāji norāda, ka vēlāk karavīrs, piedraudot nodarīt pāri viņas ģimenei, vairākkārt sievieti izvarojis. Pēc tam viņa, kā apgalvots, nelegāli nogādāta Krievijas Belgorodas apgabalā, kur vairāk nekā gadu turēta ieslēgtā dzīvoklī.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Šīs dienas bija briesmīgas…” Sieva desmit reizes brauca uz Latviju meklēt vīru, līdz pienāca traģiskā vēsts
Dārzs
Ir svarīgi ogas noraut pareizi! Ieteikumi zemeņu ražas novākšanā
Beidzot pirmie tankkuģi atkal šķērso Hormuza šaurumu pēc ASV un Irānas vienošanās

Harkivas policijas vecākā kara noziegumu izmeklētāja Anna Ponomarenko norādījusi, ka dzīvokļa balkons bijis aprīkots ar metāla restēm, logi un izejas aiznaglotas, bet sievietei atņemts telefons. Pēc izmeklētāju teiktā, viņai regulāri piegādāts tikai ēdiens, savukārt iespējas sazināties ar ārpasauli bijušas liegtas.

Policija apgalvo, ka karavīrs sievietei draudējis nogalināt viņas ģimeni, ja viņa mēģinās aizbēgt vai atteiksies no seksuālām attiecībām.

Tāpat viņš esot pārliecinājis sievieti, ka viņas dzimtā vieta joprojām atrodas Krievijas okupācijā.

2023. gada sākumā sieviete mēģinājusi izdarīt pašnāvību. Pēc nonākšanas slimnīcā karavīrs mediķiem esot apgalvojis, ka viņa ir “problemātiska sieviete no Ukrainas”, un pēc veselības stāvokļa uzlabošanās viņa atkal nogādāta dzīvoklī.

Pēc aptuveni pusotra gada ieslodzījumā sievietei izdevies aizbēgt. Ar brīvprātīgo tīkla un Ukrainas armijā dienošā brāļa palīdzību viņa atgriezusies Ukrainā.

ANO eksperti iepriekš norādījuši, ka seksuāla vardarbība un spīdzināšana Krievijas okupētajās teritorijās ir plašāka problēma, nekā atspoguļo publiski zināmie gadījumi. Organizācija dokumentējusi vairākus desmitus šādu gadījumu, taču pieļauj, ka patiesais upuru skaits varētu būt ievērojami lielāks.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Lukašenko pēkšņi maina toni – atvainojas Zelenskim un dod nopietnu solījumu
“Tagad ķersimies tam klāt!” Tramps paziņo par jaunu posmu Ukrainas kara izbeigšanai
TV24
Neticami, bet fakts: Slaidiņš atgādina, ka karš Ukrainā jau ilgst ilgāk nekā Pirmais pasaules karš
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.