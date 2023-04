Foto: REUTERS/SCANPIX ASV sašauts un ievainots melnādainais zēns Ralfs Jarls, kurš bija tik vien, kā sajaucis māju adreses un aizgājis pēc saviem brāļiem uz nepareizo māju.

Viņam uzreiz iešāva galvā…ASV sašauts melnādains pusaudzis, kurš bija sajaucis adreses un aizgājis pēc brāļiem uz nepareizo māju Ieteikt







Baltādainajam mājas īpašniekam, kurš apsūdzēts par melnādainas pusaudža sašaušanu, kurš kļūdas dēļ bija devies uz nepareizo adresi Kanzassitijā (Kansas City), tiks izvirzītas divas apsūdzības par noziegumiem – tā paziņojušas amatpersonas, vēstīja ASV medijs CNN.

Baltajam 84 gadus vecajam mājas īpašniekam, kurš, iespējams, sašāva un ievainoja melnādaino pusaudzi Ralfu Jarlu (Ralph Yarl) pēc tam, kad 16 gadus vecais puisis bija sajaucis adreses un devies pakaļ saviem brāļiem uz nepareizo māju, tiks izvirzītas divas apsūdzības par noziegumiem, tā paziņojis Kleja apgabala prokuratūras prokurors Zekarijs Tompsons agrā pirmdienas vakarā.

Endrjū Lesteram tiks izvirzītas divas apsūdzības – pirmās pakāpes uzbrukumā un ieroča pielietošanā šī uzbrukuma veikšanā. Varas iestādes ir izdevušas orderi viņa apcietināšanai, taču viņš pašlaik nav aizturēts, sacīja Tompsons.

“Es varu jums pateikt, ka šajā lietā ir konstatējama rasu naida komponente,” tā preses konferencē sacījis Tompsons, nesniedzot sīkāku informāciju.

Uz jautājumu, vai jau celtajā apsūdzībām varētu pievienot arī apsūdzību par naida nozieguma veikšanu, prokurors sacīja, ka Misūri štatā naida izraisīts noziegums ir zemākas pakāpes noziegums, un šādas apsūdzības pievienošana varētu radīt dubultas atbildības precedentu. Informācija par iespējamo nozieguma motīvu, kas tika publicēta pirmdienas vakarā, tomēr neatklāj, kāpēc varas iestādes uzskata, ka zēna rasei šajā gadījumā bija nozīme.

Nekas neliecina, ka Lesters vai Ralfs būtu runājuši viens ar otru pirms ceturtdienas vakara apšaudes, sacīja Tompsons. Prokurors piebilda, ka nav arī nekādu pierādījumu, ka pusaudzis būtu iekļuvis mājā, un sākotnējie pierādījumi liecina, ka Lesters ar 32. kalibra revolveri atklājis uguni uz pusaudzi caur stikla durvīm, taču notikuma video policijas rīcībā nav, uzsvēra Tompsons.

Ralfa ģimenes advokāts Bens Kramps savā paziņojumā sacīja: “Lai gan ir sperti soļi pareizajā virzienā, mēs turpināsim cīnīties par Ralfu, kamēr viņš pilnībā atlabst pēc gūtajiem ievainojumiem.”

Divi Kanzassitijas policijas departamenta aizturēšanas nodaļas pārstāvji iepriekš CNN pastāstīja, ka aizdomās turamais Lesters tika aizturēts 13. aprīlī tieši pirms pusnakts, bet tika atbrīvots mazāk nekā pēc divām stundām, 14. aprīlī pulksten 1:24.

Tompsons sacīja, ka Lesters atradās apcietinājumā tikai dažas stundas pēc tam, kad viņš sākotnēji tika aizturēts, jo policija uzreiz atzina, ka ir jāveic papildu izmeklēšanas darbības. Sākotnēji tika vēstīts, ka Lesteram ir 85 gadi, taču CNN iegūtā informācija par iespējamo nozieguma cēloni liecina, ka viņam ir 84 gadi.

ASV medijam CNN nav izdevies sazināties ar Lesteru, lai saņemtu komentārus par notikušo. Ziņas par advokāta pieaicināšanu nebija atrodamas arī viņa iepriekšējā aizturēšanas paziņojumā.

Saskaņā ar iespējamā nozieguma motīva paziņojumu Lesters izmeklētājiem sacījis, ka bijis “līdz nāvei nobijies” no Jarla lielā auguma un apziņas, ka sava cienījamā vecuma dēļ nespēs sevi pienācīgi aizstāvēt.

Viņš sacīja izmeklētājiem, ka gulējis gultā, kad dzirdējis zvanu pie durvīm, un satvēris pistoli, pirms atvērt durvis. “Viņš paziņoja, ka domājis, ka kāds mēģina ielauzties mājā, un šāvis divas reizes (caur arējām papildus durvīm) dažu sekunžu laikā pēc (galveno) durvju atvēršanas,” tiesas dokumentā raksta policijas detektīvs.

Pēc apšaudes Lesters vairākkārt paudis bažas par Ralfa veselības stāvokli, tā teikts paziņojumā. Ievainots pusaudzis atveseļojas mājās, stāsta ģimenes pārstāvis.

Amatpersonas ieradās notikuma vietā 13. aprīlī ap pulksten 22 – īsi pēc tam, kad bija saņemti ziņojumi par apšaudi. Notikuma vietā viņi atrada 16 gadus veco Ralfu, kuru kāds mājas īpašnieks bija sašāvis pie savas mājas ārdurvīm. Policija un Ralfa ģimene teica, ka viņš sajaucot divas līdzīgas adreses 115. terasē (5th Terrace) ar 115. ielā (115th Street) bija devies uz nepareizo adresi.

Ralfs pastāstīja detektīvam, kurš viņu piektdien apmeklēja slimnīcā, ka viņš esot nospiedis durvju zvanu un gaidījis, kad tās tiks atvērtas. Viņš norādīja, ka pagāja labs laika sprīdis, pirms kāds vecs vīrs atvēris durvis, turot rokā šaujamieroci. Viņš paziņoja, ka viņam uzreiz ticis iešauts galvā un viņš nokritis zemē, raksta detektīvs.

Saskaņā ar iespējamā nozieguma motīva paziņojumu Ralfs ticis sašauts divreiz – lodes trāpījušas viņam pieres kreisajā pusē un labajā rokā.

Kāds Lestera kaimiņš sarunā ar CNN atklāja, ka viņi neesot dzirdējuši apšaudi, jo bija aizmiguši. Bet kad pamodušies mēs iznācām ārā viņš (upuris) gulēja uz ielas, bet ap viņu bija sastājušies daži mūsu kaimiņi.”

Pašlaik ievainotais pusaudzis ir pārvests mājās no slimnīcas, bet joprojām cīnās par savu atlabšanu pēc izciestā uzbrukuma, pirmdienas pēcpusdienā CNN sacīja Kramps.

Kramps sacīja, ka Ralfs un viņa ģimene ir laimīgi, ka viņš ir vispār izdzīvojis pēc šāda šāviena galvā. Viņi cer uz pilnīgu atveseļošanos, jo Ralfs ir jauns un spēcīgs, viņš piebilda. “Krīze protams vēl nav aiz muguras, bet labākais ir tas, ka pēc medicīnas amatpersonu teiktā viņa stāvoklis ir pietiekami stabils, lai dotos uz mājām,” viņš sacīja CNN televīzijas kanāla reportierim Džeikam Taperam.

Kad Kramps runāja ar Taperu, prokurors vēl nebija paziņojis par celtajām apsūdzībām, un Kramps sacīja, ka ir pilnīgi nepieņemami, ka šāvējs nebija arestēts jau uzreiz pēc apšaudes.

“Domāju, ka neviens nevar mums pašlaik pateikt, kam būtu jānotiek, lai gadījumā, ja lomas būtu mainītas un, ja melnādainais vīrietim būtu sašāvis 16 gadus vecu balto pusaudzi, kurš tikai piezvanījis pie viņa namdurvīm, viņš netiktu nekavējoties arestēts,” sacīja Kramps. “Es domāju, ka šis pilsonis tovakar mierīgi devās mājās un naktī gulēja savā gultā pēc tam, kad bija iešāvis galvā tam jaunajam melnādainajam bērnam.”

Nedēļas nogalē notikušajā mītiņā apkaimes kopienas pārstāvji un Ralfa ģimenes locekļi devās kopīgā gājienā uz Lestera māju un pulcējoties tās priekšā, aicināja izvirzīt apsūdzības. Protestētāji devās gājienā, skandējot: “Taisnīgums Ralfam” un “Melnādaino dzīvības ir svarīgas” un nesa plāksnītes ar uzrakstu “Zvanīt pie durvīm nav noziegums” un “Šāvējam ir jāizcieš sods”, liecina CNN uzņemtie kadri.

Kanzassitijas mērs Kvintons Lūkass pirmdienas pēcpusdienā sociālajā vietnē Twitter paziņoja, ka ir runājis ar Ralfa māti. Es informēju viņu par savu personīgo apņemšanos nodrošināt, ka mēs rodam taisnību viņas dēlam, viņas ģimenei un visiem tiem, kas tagad mūsu pilsētā cieš” viņš rakstīja.

Pusaudzis ir defilē (parādes) pūtēju orķestra vadītājs. “GoFundMe”, ko uzsāka Ralfa tante Faisa Spūnmora, lai palīdzētu ģimenei savākt naudu Ralfa ārstēšanas izdevumiem, līdz pirmdienas vakaram bija jau savākusi vairāk nekā 2,3 miljonus dolāru.

Ralfs ar nepacietību gaidīja vidusskolas beigšanu un Rietumāfrikas apmeklējumu pirms koledžas sākuma, viņa tante rakstīja ziedojumu vākšanas akcijā.

Pusaudzis ir defilē pūtēju orķestra vadītājs, un viņu bieži varēja redzēt ar mūzikas instrumentu rokās, rakstīja Spūnmora. Pavisam nesen Ralfs izpelnījās Misūri štata goda rakstu par basa klarnetes spēlēšanu, teikts Ziemeļkanzassitijas skolu informatīvajā izdevumā februārī. Viņš arī spēlē vairākus instrumentus metropolitēna jauniešu orķestrī.”

Tāpat viņš ir savas skolas Tehnoloģiju studentu asociācijas un zinātnes olimpiādes komandas biedrs un ir 2022. gada Misūri stipendiātu akadēmijas absolvents, rakstīja viņa tante. “Pagājušajā vasarā Ralfs apmeklēja Misūri stipendiātu akadēmiju, kur ieguva pilnu koledžas dzīves pieredzi,” rakstīja Spūnmora. “Viņa mērķis ir iestāties Teksasas A&M koledžas ķīmijas inženierijas specialitātē. Uz jautājumu, kā viņš plāno iekļūt šajā universitātē, Ralfs atbildēja: “Ja viņiem ir stipendija mūzikai vai zinātnei, es zinu, ka varu to iegūt.”

“Diemžēl viņa dzīve šobrīd izskatās daudz savādāka. Lai gan viņam fiziski klājas labi, garīgi un emocionāli viņam priekšā ir garš atveseļošanās process Trauma, kas viņam bija jāpārcieš un jāpārdzīvo, ir neiedomājama,” teikts GoFundMe ierakstā. Dens Klemens, Ziemeļkanzassitijas skolu vadītājs, izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka Ralfs ir “izcils students un talantīgs mūziķis”.

“Mēs esam satriekti, uzzinot, ka viens no mūsu studentiem pagājušajā nedēļā bija iesaistīts šausminošā incidentā,” rakstīja Klemensa. “Mēs domājam par Jarla ģimeni, un es zinu, ka runāju mūsu visu vārdā, kad novēlam viņam pilnīgu un ātru atveseļošanos. Ralfs ir izcils students un talantīgs mūziķis. Viņš saglabā izcilu vidējo atzīmi, galvenokārt apmeklējot koledžas līmeņa kursus. Lai gan viņam patīk zinātne un viņš cer turpināt šo karjeru, viņa aizraušanās ir mūzika. Par laimi, mēs zinām, ka viņš tagad atveseļojas kopā ar ģimeni.

Kaimiņiene stāsta, ka zvanījusi 911 Jaunākās incidenta detaļas ilustrē šķietamo spēku un drosmi, ko vidusskolnieks izrādījis pēc sašaušanas. Kaimiņiene, kura lūdza iespēju palikt anonīmai, stāstījusi CNN, ka bija zvanījusi 911 pēc tam, kad asiņojošais Ralfs pienāca pie viņas durvīm. Neatliekamās palīdzības operators viņai drošības apsvērumu dēļ licis palikt iekštelpās , jo nav bijusi zināma šāvēja atrašanās vieta.

“Es gribēju viņam palīdzēt, bet viņi teica, ka mēs nezinām, kur atrodas šāvējs,” sacīja sieviete. Viņa sākotnēji pakļāvās policijas ieteikumam , bet pēc tam tomēr paņēmusi dvieļus un izgājusi ārā pie Ralfa, lai palīdzētu apturēt asiņošanu. “Es nometos viņam blakus un teicu, kā tevi sauc… Kas tevi sašāva?” Viņa sacīja, ka Ralfs paskaidrojis, ka viņam “bija jāpaņem savi brāļi”.

“Mēs sapratām, ka viņš bija devies uz nepareizo ielu, kas nav attaisnojums notikušajam,” viņa sacīja. “Šis ir kāda bērns. Man bija jānotīra asinis no manām durvīm, no manām margām. Tās bija kāda bērna asinis. Es esmu mamma… tas nav labi. Gaidot ātro palīdzību, asiņojot no galvas kreisās puses un labās rokas ievainojumiem, kaimiņš teica, ka Ralfs viņai pastāstīja, ka viņš ir vidusskolas vieglatlētikas komandas dalībnieks un spēlē basa klarneti. “Viņš bija ļoti uzmanīgs,” viņa teica. “Viņš ir ļoti spēcīgs cilvēks. Ļoti drosmīgs.”

Līdzīgs gadījums ASV noticis arī pagājušo sestdien, kad 20 gadīga sieviete tikusi nošauta Ņujorkas štatā, pēc tam, kad automašīna, kurā viņa atradās, meklējot draugu mājas, kļūdaini iebrauca kāda sveša īpašuma piebraucamajā ceļā, kuras 65 gadīgais īpašnieks Mr. Monahans bez brīdinājuma atklāja uguni pa automašīnu.