VIDEO. “Drosmīgs” gājiens. Pirmo reizi paša uzsāktā kara laikā Putins devies uz Donbasu apsveikt kareivjus Lieldienās

Krievijas prezidents Vladimirs Putins apmeklēja Donbasu. Aģentūra TASS atzīmē, ka šis ir viņa pirmais brauciens uz šo reģionu. Šī ir arī pirmā prezidenta vizīte Ukrainā, kuru Krievija anektēja 2022. gada rudenī. Iepriekš Kremlis paziņoja, ka Putins apmeklēs Donbasu, kad “pienāks īstais laiks”, raksta portāls meduza.io.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins apmeklējis Dņepras karaspēka grupas štābu, kas atrodas Luhanskas apgabalā, vēsta Kremļa preses dienests. Dņepras karaspēka grupējuma štābā Putins uzklausījis Gaisa desanta spēku komandiera ģenerālpulkveža Mihaila Teplinska, Dņepras karaspēka grupas komandiera, ģenerālpulkveža Oļega Makareviča un citu militāro vadītāju ziņojumus.

Kremļa preses dienests arī atzīmēja, ka valsts vadītājs apsveica karavīrus Lieldienās un uzdāvināja ikonu kopijas.

Martā Vladimirs Putins pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā apmeklēja arī anektēto Mariupoli. Putins pilsētu apmeklēja 18. marta vakarā un 19. marta naktī. Tad Kremļa preses dienests ziņoja, ka prezidents pilsētā ieradies ar helikopteru un pēc tam braucot ar automašīnu apbraukājuši vairākus pilsētas rajonus. Viņu pavadīja premjerministra vietnieks Marats Husnuļins. Viņi apskatīja piekrasti jahtkluba teritorijā, laukumu pie drāmas teātra un citas “neaizmirstamas vietas”, kā arī “atjaunoto filharmonijas biedrību” un universitāti.

A woman from Mariupol shouting "These are just lies" while visit of the Russia's President Putin to Mariupol. This video is the representation of Russia's idea – coming to city that was destroyed and occupied by its army to show fake reality of "liberation". pic.twitter.com/pZWV9sxNlJ

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 20, 2023