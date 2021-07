Viņķele: “Astra/Zeneca” izrādās, ka no bīstamā “delta” paveida pasargā labāk nekā “Pfizer”, bet Latvijā to saņemt vairs nevarēs!” Ieteikt







Eiropas Savienība, tātad arī Latvija ir vienojusies, ka noslēgs līgumus uz nākamajiem pāris gadiem ar “Pfizer”, “Moderna”, “Johnson&Johnson” vakcīnu izstrādātājiem.

“Astra/Zeneca”, ar ko tika potēti daudzi Latvijas iedzīvotāji, ir izslēgta no turpmāk pieejamo vakcīnu saraksta. Ko darīt cilvēkiem, kuri rēķinājās, ka varēs revakcinēties ar jau pirmajās potēs saņemto tieši “Astra/Zeneca” vakcīnu?

“Ja šobrīd mediķi un, paldies dievam ne poltiķi, spriež par to, vai vispār revakcinācija būs nepieciešama un cik droši, vai vispār atļauts miksēt dažādu ražotāju un arī tehnoloģiju vakcīnas. Tas vēl ir atvērts jautājums!” RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu top” atklāj Ilze Viņķele, bijusī veselības ministre (AP).

Tas, ka ES pārtrauc līgumu ar “Astra/Zeneca” ražotāju emocionāli viņai esot saprotams, bet, “tā nav tālredzīga rīcība, jo, kā mēs redzam šobrīd, visām vakcīnām ir blaknes, ārkārtīgi retos gadījumos gan, bet tas viss ir pārējiem palīdzējis izglābties, tādēļ, ka “Astra/Zeneca” bija tas grēkāzis, ko spārdīja no visām pusēm pelnīti un nepelnīti,” Viņķele teic.

Viņa arī atklāj, ka “Astra/Zeneca” izrādās no šobrīd bīstamākā “delta” koronavīrusa paveida pasargā labāk nekā “Pfizer”, līdz ar to politisku apsvērumu dēļ izslēgt no iepirkuma spēlētāju, kura produkts ir labs, neesot tālredzīgi, domājot par cilvēku veselību nākotnē.

















































































































