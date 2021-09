Viņķele: Grūti iedomāties, ka politiski būs jauda un gatavība mainīt nodokļu slogu Ieteikt







Ja mēs skatāmies piecus gadus tālā nākotnē, visdrīzāk nodokļi palielināsies un cilvēkiem Latvijā būs jāmaksā vairāk.

Demogrāfiskie dati rāda to, ka strādājošo skaits samazinās, tiem, kuriem vajadzīga nauda no valsts budžeta, viņu skaits palielinās.

“Man grūti iedomāties, ka politiski būs jauda, spēks un gatavība nodokļu slogu mainīt un izvērtēt, kur mums ir tāda nepieciešamība, kaut gan jāsaka, ka valstu novērtējumi, ko sniedz arī Eiropas komisija, tur redzams, ka mums ir nesamērīgs slogs uz algām iepretim kapitālam, nepietiekami iekasējumi no nekustamā īpašuma un tas nav ar progresivitātes elementiem īsti taisnīgiem, bet es esmu ļoti skeptiska par savu bijušo amatu brāļu un māsu spējām,” uz šīm prognozēm TV24 raidījumā “Preses klubs” atbild Ilze Viņķele, veselības ministre (2019-2021), labklājības ministre (2011-2014).

Uz jautājumu, kāpēc tad nav šīs uzticības šobrīd pie varas esošajiem, viņa atbild, ka nodokļu reformas ir ekstrēmi nepopulāras.

“Tas ir sarunas dialoga jautājums, skaidrot, ko tad valsts iesāk ar naudu, kas iegūta no palielinātajiem nodokļiem, jo es neuzskatu par ilgtspējīgu metodi, ka finanšu ministrija to paveic ar spēku, bet es gribētu aizlikt vārdu par finanšu ministrijas civildienesta darbiniekiem un ekspertiem, ka tur nereti tomēr tā iniciatīva un tonis tiek diktēts no politiskās vadības puses,” viņa atklāj.