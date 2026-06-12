Viņš piegādāja bīstamāko: Ukrainā aizturēts Krievijas aģents 0
Ukrainas Drošības dienests (SBU) ir aizturējis Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) aģentu, kurš bija sagādājis 12 kilogramus sprāgstvielu teroraktu sarīkošanai Harkivā, teikts SBU ziņojumā.
Izmeklēšanā konstatēts, ka aizdomās turētais saņēma norādījumus no Krievijas par to, kā izgatavot divus improvizētus spridzekļus. Tos bija paredzēts izgatavot, izmantojot 12 kilogramus sprāgstvielu, ko viņam pašam vajadzēja sagādāt, un aprīkojot ar mobilajiem tālruņiem attālinātai detonācijai.
Pabeigtos spridzekļus bija paredzēts novietot Harkivas centrā, un aģents par to atskaitītos savam FSB uzraugam.
Krievijas specdienesta darbinieki plānoja detonēt šos spridzekļus sastrēgumstundu laikā, kad pilsētas ielās būtu daudz civiliedzīvotāju.
SBU virsnieki izjauca šo plānu un šomēnes aizturēja aģentu īrētā dzīvoklī, kad viņš videozvanā ar Krievijas izlūkdienesta virsnieku saņēma norādījumus par spridzekļu izgatavošanu.
Saskaņā ar lietas materiāliem aizdomās turētais bija Kirovohradas apgabala iedzīvotājs bezdarbnieks, kurš nonāca Krievijas izlūkdienesta redzeslokā, “Telegram” kanālos meklējot ātras peļņas piedāvājumus.
Pēc savervēšanas aģents tika nosūtīts uz Harkivu, kur viņš īrēja dzīvokli un pirka spridzekļu sastāvdaļas.
Kratīšanas laikā SBU virsnieki atrada vairāk nekā 12 kilogramus sprāgstvielu, papildu sastāvdaļas improvizētiem spridzekļiem un mobilos tālruņus slepenu kontaktu uzturēšanai ar FSB.
Aizdomās turētais tika apsūdzēts par terorakta gatavošanu iepriekšējas sazvērestības ceļā. Pēc SBU uzsāktas tiesu ekspertīzes ir gaidāmas jaunas apsūdzības par sprāgstvielu nelikumīgu ražošanu un izmantošanu.
Aizdomās turētais atrodas apcietinājumā bez tiesībām uz atbrīvošanu pret drošības naudu. Viņam draud cietumsods līdz 12 gadiem ar mantas konfiskāciju.
Iepriekš tika ziņots, ka Ukrainas tiesas ir piespriedušas diviem Krievijas aģentiem 12 gadus cietumā ar mantas konfiskāciju par dedzināšanas uzbrukumu īstenošanu Ukrainas rietumos.