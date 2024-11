“Viņš šajā stāstā meklē savu uzvaru.” Ko Tramps darīs ar Krieviju? Ieteikt







Ko Tramps darīs ar Krieviju? Šāds jautājums pēc ASV prezidentu vēlēšanu rezultātiem izskanēja TV24 raidījumā “Preses klubs”, kurā viesojās Drošības profesionāļu asociācijas līdzdibinātājs, Drošības uzņēmumu grupas ZEVS vadītājs un medija “Par drošību!” vadītājs Kārlis Apalups. Viņš uzsvēra, ka šis ir grūti prognozējams jautājums.

“Viena no lietām, kas varētu būtiski mainīties, ir tas, ka Trampam, tomēr būs kaut kāds izlēmīgums tajā attieksmē pret šo [Krievijas] jautājumu. Jo tas, kas bija ļoti izteikti tieši Baidena administrācijā – it kā sola, bet tad pēkšņi Zelenskis pasaka, ka reāli tikai 10% ir iedoti no tā, kas ir solīts. Kas patiesībā ir ļoti smagi, būsim godīgi. Viņi tomēr paļāvās uz to. Līdz ar to es domāju, ka šeit būs divi scenāriji.”

Apalups vērš uzmanību, kāds ir Tramps no psiholoģijas aspekta: “Viena no Trampa psiholoģiskajām lietām, ko arī analītiķi saka, ir, ka viņam nepatīk zaudēt, un viņš vienmēr no visām situācijām grib iziet kā uzvarētājs. Tas ir jautājums, vai viņš visu – pat mazu neitralitāti var pasniegt kā uzvaru, bet tas, ko viņš noteikti varētu darīt, ir principā uztaisīt divus pretējus piedāvājumus. Vai sēžaties pie galda, risiniet, un tad viņš varēs teikt – redziet, kā es atrisināju karu, vai, ja viena vai otra puse nesēžas [pie galda], tad uzlikt ultimātu, kas, visticamāk, būtu pret krieviem.

Es neredzu, ka ASV varētu “uzmest” Ukrainu, tikai tāpēc, ka tas atspēlēsies uz viņiem kā stratēģiska kļūda un viņi zaudēs, ilgtermiņā iegūstot sev vēl vienu ienaidnieku. Jo visi jau zina, ka krievu ilgtermiņa mērķis ir ieņemt Ukrainu un pēc tam attiecīgi nākt arī pret mums, lai palielinātu savu distanci no Maskavas. Tas vienmēr bijis viņu mērķis.”

Drošības profesionāļu asociācijas līdzdibinātājs vēlreiz uzsver, ka, viņaprāt, ir divi scenāriji, kas notiks: “Vai nu Tramps piespiedīs Ukrainu un Krieviju sēsties pie galda, vai arī tiks izteikts ultimāts Krievijai – ja negribat nākt uz miera sarunām, tad mēs dosim atļauju ukraiņiem darīt visu. Jo atcerēsimies, ka Tramps arī bija pirmais, kas iedeva “Džavelinus”, kas pirmais iedeva militāru atbalstu Ukrainai. Viņš šajā stāstā meklē arī savu uzvaru.”