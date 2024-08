Lai gan jūnija beigās tika uzsākts tiesas process pret divām sievietēm, kuras izteica nepatiesus apgalvojumus par Francijas pirmās lēdijas Brižitas Makronas dzimumu, sazvērestības teorijas publiskajā telpā nav rimušās. Daudzi sazvērestības teoriju piekritēji turpina publicēt jaunus “pierādījumus” aplamajam apgalvojumam, ka viņa ir vīrietis, izmantojot divdomīgas fotogrāfijas. Šoreiz sociālajos tīklos klejo fotogrāfija, kurā Makrona redzama peldkostīmā.

Kendisa Ouensa, amerikāņu konservatīva autore, politikas komentētāja un aktīviste, tērzēšanas platformā “X” publicējusi attēlu, kurā Brižita Makrona, ģērbusies peldkostīmā. “Bridžita Makrona kopā ar draugiem bauda vasaras sauli. Vai vari pateikt, kas šeit neiederas?” viņa ironiski vaicā ierakstā.

Brigitte Macron enjoying the summer sun with the some friends.

Spot what doesn’t belong. pic.twitter.com/4ZtL8HtBjS

— Candace Owens (@RealCandaceO) August 20, 2024