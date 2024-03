FOTO. Politiskā komentētāja: Varētu derēt ar visu savu reputāciju, ka Francijas pirmā lēdija Brižita Makrona ir vīrietis

Pretrunīgi vērtētā konservatīvā autore, politikas komentētāja Kendisa Ouensa tērzēšanas platformā “X” izklāstījusi teoriju, ka 70 gadus vecā Francijas pirmā lēdija Brižita Makrona patiesībā ir vīrietis, vēsta “Daily Mail”.

“Šī epizode ir uzliesmojusi, tāpēc es tikai vēlos teikt: pēc tam, kad esmu izpētījusi visu, es varu derēt ar savu karjeru uz to, ka Brižita Makrona patiesībā ir vīrietis. […] Nekad savā mūžā neko tādu nebiju redzējusi. Sekas šeit ir biedējošas. Es nedomāju atteikties no šī stāsta un aicinu citus žurnālistus izpētīt šo sprādzienbīstamo sižetu un attiecīgi ziņot,” viņa norāda ierakstā, kam pievienots video, kurā viņas teorija izklāstīta plašāk.

