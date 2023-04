“Vispirms iemācies tekstu, un tad nāc spēlēt izrādi!” Kreituse sašutusi par premjera pausto ideju paaugstināt pensijas vecumu Ieteikt







“Šāds paziņojums ir ļoti nepārdomāts – it īpaši uz tā fona, kas notiek Francijā. Francijā protestē par 64 gadiem [par pensijas vecuma paaugstināšanu – red.], mums jau 65 ir. Tad iznāk, ka mēs esam spēcīgāki, veselīgāki, izturīgāki nekā francūži – sava veida kompliments,” šādu viedokli TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja Rīgas Stradiņa universitātes profesore, politoloģe Ilga Kreituse, diskutējot par premjera Krišjāņa Kariņa valdības 6.aprīļa ārkārtas sēdē pausto paziņojumu, ka Latvijā neizbēgami būs jādomā par pensijas vecuma celšanu.

“Pēc tam nāk paziņojumi, ka tas jau nebūs tagad, bet tas būs kaut kad tur…Tad jāsaka tā: vispirms iemācies tekstu, un tad nāc spēlēt izrādi! Neviens aktieris nevar nākt uz skatuves un runāt, ko viņš grib ar perspektīvu, ka viņš nākotnē iemācīsies tā, kā tam ir jābūt. Tā ir nepārdomāta rīcība – līdz galam neizmodelēta, un to tiešā veidā saistīt ar migrāciju…Jā, migrācijas jautājums ir ļoti aktuāls, bet paziņot, es atvainojos, ka pensionārs būs tas, kas glābs Latvijas ražošanu un rūpniecību, manuprāt, maigi sakot, tas ir vieglprātīgi,” tā raidījumā savu sašutumu par premjera Kariņa izteikumiem pauda politoloģe Kreituse.

TV24 raidījumā tika uzsvērts, ka šis paziņojums par pensijas vecuma paaugstināšanu skar ne vien tos, kam drīzumā jādodas pensijā, bet arī jauno paaudzi, kādēļ varētu būt “milzīgi protesti”. Kretuse piekrita, ka tas tiešām “skar visus”.

“Vienīgais, kur es varētu piekrist, kur Kariņa kungs atkal ir aizskāris, un, kas netiek risināts jau kādus gadus piecpadsmit ir aktuāls – tās ir izdienas pensijas: kam tās tiek piešķirtas, par ko tiek piešķirtas, kur mēs nerunājam par policistiem un tādiem, kuri atrodas uz ielas. Bet par ko piešķirt izdienas pensiju tiesnesim? Nu varbūt par to, ka viņam ir kaitīgs darbs, jo viņam visu laiku ir jāsēž, bet citi arī sēž!” smejot saka Kreituse.

Politoloģe Kreituse raidījumā lūdza piedošanu tiesnešiem un izteica cerību, ka tagad pēc raidījuma viņai ar viņiem “nebūs darīšana”, bet tomēr ir jautājums – par ko tiesnešiem piešķirt izdienas pensiju? “Man ir ļoti grūti to pateikt, bet to vajag risināt – to nevajag runāt, to vajag darīt!” uzsvēra Kreituse.

Jau ziņots, ka Latvijā neizbēgami būs jādomā par pensijas vecuma celšanu, tā 6.aprīļa valdības ārkārtas sēdē sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Premjers to pauda, diskutējot par valsts ekonomisko stāvokli un tā uzlabošanas iespējām pēc informatīvā ziņojuma par Latvijas Stabilitātes programmu 2023.-2026.gadam uzklausīšanas.

Kariņš atzina, ka demogrāfijas dēļ, ja valstī nekas netiks mainīts, sāks samazināties darbaspēks. Kariņš uzsvēra, ka tas apturēs ekonomisko izaugsmi. Premjers norādīja, ka līdzīga situācija ir visā Eiropā, tāpēc notiks cīņa par darbaspēku.

Tāpat Kariņš uzsvēra, ka neizbēgami būs jādomā par patlaban noteiktā pensionēšanās vecuma sliekšņa – 65 gadi – celšanu, un būs “soli pa solim jāiet uz augšu”.

