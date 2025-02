“Augstsprieguma tīkls” publicitātes foto

Baltijas valstis svētdienas pēcpusdienā sekmīgi pabeidza sprieguma regulēšanas un sinhronizācijas testus un pieslēdzās Eiropas vienotajam energotīklam, preses konferencē svētdien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.

Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tviterī atzīmē, ka Latvija, Igaunija un Lietuva tagad ir daļa no Eiropas elektroenerģijas sistēmas.

“Vēl viens svarīgs solis mūsu neatkarības palielināšanai. Paldies visiem, kas smagi strādāja, lai šī diena notiktu,” raksta amatpersona.

Tehnisko pārslēgšanos veica Baltijas elektrosistēmas operatori – Latvijas AS “Augstsprieguma tīkls”, Lietuvas “Litgrid” un Igaunijas “Elering”.

Līdz šim Baltijas tīklā Latvijai ar Krieviju bija viens elektrotīkla savienojums, Igaunijai – trīs savienojumi, bet Lietuvai bija trīs savienojumi ar Baltkrieviju un divi ar Krieviju Karalaučos.

Sestdien Baltijas valstis atslēdzās no Krievijas tīkla, un diennakti Baltijas valstis strādāja izolētā elektroenerģijas sistēmā un veica elektroenerģijas pārvades sistēmas izolētas darbības testus. Savukārt šodien caur Lietuvas-Polijas savienojumu Baltijas valstis pieslēdzās kontinentālās Eiropas vienotajam elektrotīklam.

Pārslēgšanās procesā par energoapgādes problēmām netika ziņots. Savukārt pirms izmaiņām, iespējams, Krievijas informācijas operāciju ietekmē, daļā sabiedrības izplatījās vēstījumi un pieļāvumi, ka pārslēgšanas procesā varot rasties elektrības apgādes pārrāvumi. Atbildīgās personas aicināja sabiedrību rūpīgi vērtēt informāciju un nepakļauties provokācijām, tomēr, piemēram, četras slimnīcas izvēlējās pārslēgties uz saviem ģeneratoriem, bet dažās Latgales pašvaldībās tika domāts par luksoforu atslēgšanu.

Sinhronizācijas projektu Baltijas valstis sāka realizēt 2009.gadā, sākotnēji paredzot sinhronizāciju 2026.gada sākumā, tomēr, ņemot vērā, ka kopš 2022.gada Krievijas iebrukuma Ukrainā ir pieauguši riski arī Baltijas energosistēmai, Baltijas valstis, Polija un Eiropas Komisija vienojās pievienošanos veikt jau 2025.gada februārī.

Baltijas valstu politiķi un elektrosistēmu operatori uzsver, ka atslēgšanās no Krievijas un pieslēgšanās Eiropas vienotajam elektrotīklam sniedz būtisku ieguldījumu valstu energodrošībā, atņemot Krievija potenciālu manipulācijas instrumentu.

Igaunija, Latvija un Lietuva 2025. gada 9. februārī plkst. 14.05 veiksmīgi sinhronizēja savas elektroenerģijas sistēmas ar kontinentālo Eiropu. Šis ir nozīmīgs vēsturisks solis Baltijas valstīm un visai Eiropai, stiprinot reģiona enerģētisko noturību un neatkarību.

Sinhronizācija ļauj Baltijas valstīm ciešā sadarbībā ar citām kontinentālās Eiropas valstīm pārvaldīt savus elektroenerģijas tīklus, nodrošinot stabilu un uzticamu frekvences kontroli, tādējādi būtiski uzlabojot reģionālo enerģētisko drošību. Iepriekš Baltijas valstis paļāvās uz Krievijas sistēmu frekvences pārvaldību, bet tagad tās ir pievienojušās Eiropas tīklam, kas apvieno vairāk nekā 400 miljonu patērētāju. Visas starpsavienojuma līnijas ar Krieviju un Baltkrieviju ir neatgriezeniski atslēgtas.

Šis process ir vairāku gadu rūpīgas sagatavošanās un sadarbības rezultāts starp Baltijas valstu pārvades sistēmu operatoriem – AS “Elering” (Igaunija), AS “Augstsprieguma tīkls” (AST, Latvija), AS “Litgrid” (Lietuva) – un to partneriem Eiropas sinhronajā zonā. Sinhronizācijas projekta ietvaros Polijas pārvades sistēmas operators PSE apliecinājis sevi kā spēcīgu sadarbības partneri, kurš nodrošinājis ne vien sekmīgu koordināciju un projektu vadību, bet arī kalpojis kā pieslēguma punkts ar Eiropas energotīklu. Lai panāktu šo rezultātu, veiktas ievērojamas investīcijas infrastruktūras attīstībā un tās stiprināšanā Baltijas valstīs un Polijā.

Ministru prezidente Evika Siliņa: “Šī ir ļoti nozīmīga diena Latvijas energodrošībai un neatkarībai. Mēs kopā ar Igauniju un Lietuvu esam veiksmīgi pievienojušies Eiropas energotīklam. Tas ir vēsturisks brīdis – esam neatgriezeniski atvienojušies no Krievijas un Baltkrievijas energosistēmas. Šis sasniegums ir ilga un rūpīga darba rezultāts. Paldies visiem speciālistiem, enerģētikas nozares profesionāļiem, institūcijām un partneriem, kas ieguldījuši milzīgu darbu, lai mēs šodien varētu būt daļa no Eiropas energotīkla. Nākamie soļi būs saistīti ar sistēmas modernizāciju, atjaunojamās enerģijas izmantošanas paplašināšanu un reģiona drošības stiprināšanu.”

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis: “Ilgi gaidītais brīdis ir noticis, esam vienotā elektrības sirdspukstā ar Eiropu – Baltijas valstis ir pievienojušās Eiropas energotīklam. Kopīgi, atbalstot viens otru, esam paveikuši fiziski nejūtamu, bet vēsturiski nozīmīgu soli. Šī ir nozīmīga diena Latvijas energodrošībai un energoneatkarībai! Sasniegtais rezultāts apliecina mūsu spēju veiksmīgi īstenot vērienīgu energodrošības projektu ne vien Latvijas līmenī, bet visā Baltijā vienoti! Man ir gandarījums par veiksmīgi noritējušo procesu, kur liels nopelns ir Baltijas valstu operatoriem, īpaša pateicība ir AS “Augstsprieguma tīkls” par ieguldīto darbu 15 gadu garumā. Pateicamies visām iesaistītajām institūcijām, sadarbības partneriem par profesionālo darbu, pastiprināti uzraugot, lai sinhronizācijas process šajā nedēļas nogalē noritētu raiti un bez aizķeršanās. Baltijas valstis ir gatavas kopīgi turpināt strādāt, lai kāpinātu ražošanas jaudu pieejamību reģionā.”