Foto. Scanpix/LETA

Viss sākās tik skaisti… Kurzemniece kļūst par romantiskās krāpšanas upuri – kavalieris izkrāpj naudu vairāk nekā 6000 eiro apmērā Ieteikt







Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas kurzemnieces, kura kļuvusi par romantiskās krāpšanas upuri – ilgākā laika posmā kavalieris izkrāpis no sievietes vairāk nekā 6 000 eiro. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.

1.decembrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē saņemts iesniegums no kādas Priekules pagastā dzīvojošas sirmgalves, kura kļuvusi par krāpnieku upuri. Sieviete apgalvo, ka viņai saziņas vietā “Messenger” uzrakstīja kāds vīrietis iepazīšanās nolūkos. Saraksti abi turpināja saziņas vietnē “Whatsapp”, kur kavalieris solījis pārcelties uz dzīvi pie sievietes. Krāpnieks ilgākā laika posmā apvārdojis sievieti, uzdodoties par muitas darbiniekiem, pieprasot atmuitot pielūdzēja sūtīto paku, citā reizē ar sievieti sazinājies it kā ārsts, apgalvojot, ka kavalieris nokļuvis slimnīcā un nepieciešama nauda operācijai. Sarakste notikusi ilgāku laiku un vīrietis no sirmgalves izkrāpis naudu vairāk nekā 6 000 eiro apmērā.

Aplūkojot saraksti, redzams, ka tā notikusi latviešu valodā, taču, no krāpnieku puses izmantojot tulkotāju. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.

Šādos gadījumos, kas tiek dēvētas par romantiskajām krāpšanām, krāpnieki laika gaitā iemanto sieviešu uzticību, sola drīzumā braukt ciemos un darīt visu, lai viņas būtu laimīgas un justos mīlētas. Ne vien iepriekš minētajā gadījumā, bet arī citās reizēs šādas sarakstes parasti beidzas negatīvi – tiklīdz krāpnieks saņem prasīto naudas summu, jebkāda komunikācija ar cietušo tiek pārtraukta, tādējādi nodarot ne tikai sirds sāpes, bet arī finansiālas problēmas.

Lai nepiedzīvotu nepatīkamus mirkļus, Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un nebūt pārlieku uzticīgiem sociālajos tīklos, iepazīstoties ar svešiniekiem. Tāpat atkārtoti atgādinām, ka nevajadzētu trešajām personām izpaust savus personīgos datus, tādējādi pakļaujot sevi riskam kļūt par krāpšanas upuri.