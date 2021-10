“Suzuki Across” Mordangas silos. Foto: Atis Jansons

Tās nebija izstādes minūtes, bet īsta brauciena stundas. Ar diviem “plug in” hibrīdiem. Ar “Audi A6” un “Suzuki Across”. Turklāt pēdējo varam uzskatīt par “divi vienā”, jo šis “Suzuki” jaunums tapis sadarbībā ar “Toyota” un ir visā Eiropā populārā “RAV4” dvīņubrālis.

Kur šo spēka pārpilnību likt?

Vispirms par “Audi”. Gandrīz piecus metrus garš šosejas kuģis. Nepārprotami šosejas, jo sliekšņi baigi tuvu ceļam. Un garais deguns tā vien kāro trotuāra apmalē iedurties. Paņemu mīļus pasažierus Bruņinieku ielā, pagriežos uz Tērbatas, tad Tallinas ielu. Un pa labi uz šajā laikā gluži tukšo Brīvības gatvi. Ar blakussēdētāju iepļāpājis, uzminu gāzes pedālim ar ikdienā (100 ZS) ierastu spēku un – pēc dažām sekundēm uz spidometra ieraugu – 120… Johaidī! Visu mūžu bez tiesībām?!

Jā, velc kaut kurpi nost. Pedalē maigāk! Te nav vis 100, bet gandrīz 400 zirgi (par 70 000 eiro). Turklāt izcili saskaņota iekšdedzes un elektromotora sadarbība. Un gluži kosmisks rezultāts. Sevišķi ātrumu zonā, kura Latvijā ar likumu aizliegta. Bet par to mazliet vēlāk – kad arī “Across” paātrinājumu būsim pamēģinājuši un pat pamērījuši.

Citādi – auto perfekts. Gaita izcila. Mūsdienu iekšdedzes limuzīniem tādas vairs nav, jo (ekoloģisko prasību spiesti) tie kļuvuši viegli. Bet šim joprojām divas tonnas. Un gandrīz nereāli līdzens ripojums. Klusums. Kuru piepildīt ļaujam augstākās klases stereo aprīkojumam.

Vēlreiz gribu uzteikt “Audi” dizaineru veikumu salonā. Te nav plašu skatu traucējošā virs paneļa paceltā ekrāna, kuri jau kļuvuši par savdabīgu epidēmiju. Displejs ir panelī. Tur, kur tam jābūt. Desmit balles…

Bet – kur to visu lai liek? Uz Alpu kalniem aizšaut? Tur serpentīnos par ātrumu nesoda. Vien ass līniju nedrīkst pārbraukt. Te? Uz Dundagu forši riposim. Minimāla soda ātrumā. Un centīsimies nesadusmoties, kad garām mums šausies ļautiņi, kuriem kriminālām izdarībām pietiek ar 200 zirgiem…

Sēnes vēl augot. Bet mežā šis pat ar visu pilnpiedziņu nav laižams…

Ar šo var arī mežā!

Nu par “Across”. Dziļi dubļos gan gluži jauno “krosoveru” nedzinu. Bet divu elektromotoru (pakaļējai asij pašai savs) sistēmu labi atceros “RAV4” izpildījumā, kad Lilastes tanku ceļos tā izrādījās pārāka par daudziem robustākiem, džipiskākiem konkurentiem. Klīrenss – gandrīz 20 cm. Pārkares mērenas. Var braukt mežā.

Un pilsētā arī. Pat nākotnes eko prasībām atbilstoši. Abi šie auto ved līdzi 18 kWh elektrības rezervi, kas kādās 6–7 stundās ielādējama akumulatorā kaut no visparas­tākās 220 V rozetes. Un šie kilovati dod gandrīz 100 km braucienu bez izmešiem. Pārbaudīju. “Audi” iekšdedzes motors pirmo reizi ierūcās pēc 80 km. “Suzuki” – pēc 75. Tie atlikušie gabaliņi līdz simtam sabojāja nulles izmešu idilli par nieka sadedzinātiem diviem litriem benzīna. Rezultāts, kurš nav reāls pat trīsreiz vieglākiem, divreiz mazākiem iekšdedzes auto.

Tik daudz (ap 6 l/100 km), cik sadedzina tikai tonnu smaga “Vitara”, abi šie divreiz smagākie kuģi pilsētā aprīs tad, ja akumulators nebūs naktī uzlādēts. Jā, 5–6, nevis 10 litrus, kā tērētu līdzīga svara iekšdedzes kuģis. Jo šie labo veco motoru lielāko grēku un spēj atgriezt akumulatorā bremzēšanas enerģiju. Verdikts – pilsētai derīgi un rekomendējami.

Hibrīds strādā arī uz šosejas

Vēl pirms dažiem gadiem tā nebija. Rekuperāciju varēja manīt tikai pilsētā. Tagad – draiskojos ar “Audi”, cik vien Latvijā tas iespējams, un nekādi nevaru degvielas patēriņu pacelt virs 7 l/100 km. To pašu atkārtoju ar “Suzuki”. Ar tādu pašu rezultātu, kas šāda izmēra un aerodinamikas (0,33) benzīna krosoveram būtu neiespējami.

Šie rekuperē pat mazākajā nobraucienā, šie atgriež iegūto elektroenerģiju paātrinājumos, kur klasiskais auto rītu naftu un pūstu sārņus. Šie ir zaļi. Cik nu vien tas iespējams pirms pilnīgas elektrifikācijas.

Ideāli auto?

Tā gandrīz varētu teikt. Ja vien tās cenas nebūtu pārāk niecīgai brauktkāro daļai sniedzamas. No kā te varētu atteikties? Manuprāt, no jaudas pārmērībām. Kam vajadzīgas sešas sekundes no nulles līdz simtam? Kur un kas tādu spēli spēlēs? Uz koplietošanas ceļiem – tikai ātruma narkomāni. Vai tā būtu modernās autobūves mērķauditorija?

Un tā “nulle līdz simtam” jau nav pārākā narkotika. Vēlreiz paspēlējos ar mērījumiem reālu apdzīšanas manevru (80–120 km/h) zonā. Un gandrīz vai neticēju datoriņa rādītajam. “Across” šo paātrinājumu veic četrās sekundēs, pārspējot tīri elektriskos auto (“Škoda Kodiaq”, piemēram) par divām sekundēm un zaudējot dažas desmitdaļas vien tādiem sportistiem kā “Subaru Impreza WRX” un dažiem piec­litru V8 monstriem.

Vai mums to tiešām vajag? Vai nevarētu kāds piedāvāt visu lādējamo hibrīdu lielisko īpašību (pilnpiedziņu ieskaitot!) apvienojumu mazliet rāmākā, piezemētākā versijā?