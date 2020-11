Foto: Reuters/Scanpix/LETA

VM: Covid-19 pacientu ārstēšanā nav pārsniegti 80% no slimnīcu kapacitātes





Covid-19 pacientu ārstēšanā nav sasniegti 80% no slimnīcu kapacitātes, un vēl ir iespējams palielināt gultu skaitu saslimušo cilvēku uzņemšanai, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders.

Pašlaik vēl nav iespējams pateikt, cik procenti no pieejamo gultu skaita ir aizņemtas, jo tas būs atkarīgs no tā, ka cik lielā mērā tiks ierobežoti cita veida plānveida pakalpojumi, kuri nav neatliekami, skaidroja VM pārstāvis.

Par to, kādā mērā varētu ierobežot citu saslimšanu plānveida stacionāro palīdzību, kas nav neatliekama, plānots spriest pirmdien gaidāmajā Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) sēdē, norāda VM.

Vaicāts par iepriekš minēto 250 gultu skaitu, ministrijas pārstāvis skaidroja, ka tas ir tikai sākotnējais skaits, kas ir pieejams, nepalielinot slimnīcu kapacitāti, ko var veikt, samazinot citus plānveida pakalpojumus. Šneiders reizē arī atgādināja, ka ir noteikts, ka reģionālajām un universitāšu slimnīcām būs jātur brīvo gultu fonds 15% apmēra, lai slimnīca varētu uzņemt jaunus neatliekamos pacientus ar jebkuru saslimšanu.

VM arī vērš uzmanību, ka VOMK var rekomendēt ieviest papildu ierobežojumus arī tad, ja nav vēl sasniegti nosacījumi nākamajai, visaugstākajai ierobežojumu kategorijai, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju par epidemioloģisko situāciju. Tādā gadījumā lēmums par papildu ierobežojumiem būtu jāpieņem valdībai.

Jau vēstīts, ka saistībā ar Covid-19 izplatību pašlaik esam trešajā riska kategorijā, iepriekš pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Plānā, kurā skaidrota ierobežojumu ieviešana pie konkrētiem saslimstības rādītājiem, ir izvirzīti trīs faktori, kas vainu atsevišķi vai arī kombinācijā ar citiem noved pie ceturtās riska kategorijas jeb ļoti augsta riska situācijas.

Viens no šiem faktoriem Covid-19 hospitalizēto pacientu skaits. Tam sasniedzot 80% no slimnīcu kapacitātes, tiktu sasniegta ceturtā riska kategorija. Tāpat ceturtā riska kategorija tiktu sasniegta, ja saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju par 50% pārsniegtu vidējo Eiropas Savienības (ES) rādītāju. Pēdējais faktors ir mirstības rādītājs. Ļoti augsts risks iestātos, ja mirstība Covid-19 pacientu vidū pārsniegtu vidējo ES rādītāju.

Kā ziņots, pēdējo 24 stundu laikā atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un no testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvars sasniedzis 6,2%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 50 līdz 55 gadiem, no 70 līdz 75 gadiem un no 80 līdz 85 gadiem. Kopumā miruši 74 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī veikti 3898 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 6,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 6136 personām, kamēr 1406 personas ir izveseļojušās, liecina centra dati.