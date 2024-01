Foto AP/Scanpix/LETA

VUGD izplata brīdinājumu par stipru salu! Ieteikt







Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sestdienas vakarā izplatījis brīdinājumu par stipru salu naktī uz svētdienu.

Dienesta brīdinājumā teikts, ka nakts vidū Rīgā gaidāms stiprs sals – gaisa temperatūra pazemināsies no -20 līdz -21 grādam.

Pastāv veselības traucējumu risks atsevišķām iedzīvotāju grupām, piemēram, vecākiem cilvēkiem un zīdaiņiem, bezpajumtniekiem, norāda VUGD.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka naktī uz svētdienu nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Pūtīs lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš.

Minimālā gaisa temperatūra rietumos būs no -14 līdz -19 grādiem, Kurzemes piekrastē no -9 līdz -14 grādiem, austrumos no -20 līdz -24 grādiem, ziemeļaustrumu rajonos līdz -30 grādiem.

Rīgā naktī skaidrs un sauss laiks.

Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz pat -20 līdz -21 grādiem.