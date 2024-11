Publicitātes foto

Rakstu sagatavojis: R.Kažimėkas

Apģērba gludināšana daudziem ir viens no mazāk tīkamajiem mājsaimniecības darbiem. Bet kompaktais tvaika gludeklis ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” krietni atvieglo šo darbu. Gan tvaika gludeklim (mūsu tiešsaistes veikalos bieži sauktam par apģērba tvaicētāju), gan tradicionālajam gludeklim funkcijas ir vienādas – tie gludina drēbes un gultasveļu, taču katrai no šīm ierīcēm ir savas priekšrocības. Piemēram, gludekļiem ir liels temperatūras regulēšanas diapazons, bet ar tvaika gludekli noteiktu apģērbu var izgludināt ātrāk, nav vajadzīgs gludināmais dēlis, gludināt var vertikāli, t. i., uz pakaramā uzkarinātas drēbes vai piekārtus aizkarus.

Kad izvēlēties tvaika gludekli?

Lai ātri un bez lielām pūlēm izgludinātu drēbes, gultasveļu, aizkarus, tad kompaktais, bet jaudīgu tvaika plūsmu ģenerējošais tvaika gludeklis ir lieliska izvēle. Tvaika gludeklis visbiežāk vienkārši nepieskaras audumam, tāpēc ir mazāks risks sadedzināt plānu vai maigu audumu. Tvaika gludekļi parasti nav dārgi, piemēram, saliekamais ceļojumu izmēra tvaika gludeklis ”Xiaomi Handheld Garment Steamer’‘ maksā mazāk nekā 40 eiro. Tas ir lieliski piemērots ceļojumiem, jo ir kompakts un viegls, bet tradicionālie ceļojumu gludekļi ir krietni smagāki, turklāt ceļojumā ne viesnīcā, ne motelī gludināmo dēli jums neviens nepiedāvās, tāpēc ievērojami ērtāk ir gludināt ar tvaika gludekli. Ceļojumos taču tas jādara bieži, jo apģērbs nelielā koferī ātri saņurcās.

Tvaika gludeklis noderēs arī mājās, piemēram, kad ātri jāizgludina drēbes, gultasveļa vai kad neizdodas izmazgātos aizkarus piekārt vēl mitrus un tie saņurcās.

Tvaika gludekli var izmantot ne tikai apģērba un gultasveļas, bet arī aizkaru gludināšanai. To var izmantot arī dažādiem citiem mājsaimniecības darbiem: ja jānotīra netīrumi no flīzēm, jānoņem uzlīmes u.tml.

Tvaika gludekļa ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” priekšrocības ir acīmredzamas:

var gludināt pakarinātas drēbes, piekārtus aizkarus, nav vajadzīgs gludināmais dēlis;

kompakts, viegls, ceļojumā neaizņem koferī daudz vietas;

var gludināt maigus un plānus audumus, pie kuriem pārāk karsts tradicionālais gludeklis vienkārši pielīp un sabojā audumu; ar tvaika gludekli ir mazāks risks sabojāt vai sadedzināt audumu.

nav spīduma efekta, kas rodas, gludinot ar tradicionālo gludekli.

Trūkumi:

nevar buktēt bikses vai nogludināt krekla apkaklīti tā, kā to var izdarīt ar tradicionālo gludekli;

ja gludināmais materiāls ir biezs (piemēram, džinss, kokvilna), rezultāta sasniegšana prasa vairāk laika.

Vai tvaika gludekļi ir labāki par tradicionālajiem gludekļiem? Ne labāki, ne sliktāki – vienkārši tie abi ir lietojami dažādiem nolūkiem, tāpēc mājās vajadzētu būt gan tradicionālajam gludeklim, gan tvaika gludeklim.

”Xiaomi Handheld Garment Steamer” – universāls gludeklis

Auduma veids nosaka to, vai jāgludina ar tvaika gludekli vai tradicionālo gludekli. Tvaika gludeklis jāizmanto tad, ja gludināsiet tādus audumus kā zīds vai šifons, kā arī gludinot velveta vai samta apģērbu, kura virsmas struktūru karsts gludeklis var bojāt.

Tvaika gludeklis noder arī, ja ātri jāatsvaidzina ikdienas apģērbs vai jāizgludina lielāks laukums (piemēram, aizkari vai gultasveļa).

Taču jāatceras, ka tvaika gludekļa ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” darba uzgalis ir izgatavots no alumīnija, kas pārklāts ar keramiku. Tas ātri uzkarst (26 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas), tam ir ļoti gluda virsma, tas viegli slīd pa apģērba materiālu. Tāpēc, gludinot biezākus audumus, šī tvaika gludekļa uzgali var piespiest pie auduma – gludināšana būs ievērojami efektīvāka.

Vēl viena nianse: gludinot ar tvaika gludekli, augstas temperatūras tvaiki var iespiesties dziļi auduma šķiedrās un var iznīcināt līdz 99,9% baktēriju un ērcīšu, kā arī nepatīkamo smaku, t. i., vienkārši atsvaidzināt audumu. Tātad ar ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” var dezinficēt gan apģērbu, gan dažādus tekstila izstrādājumus.

”Xiaomi Handheld Garment Steamer” konstrukcija un īpašības

Saliekamais baltais tvaika gludeklis ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” pēc izskata atgādina matu žāvētāju. Tas ir diezgan viegls, nenogurdina roku, sver tikai 770 g. Tā galā ir noņemama 160 ml tilpuma ūdens tvertne, ar kuru var izgludināt līdz sešiem krekliem. Tvertne ir caurspīdīga, tāpēc vienmēr redzēsiet, cik tajā ir ūdens.

”Xiaomi Handheld Garment Steamer” tvaika gludekļa vadība ir ļoti vienkārša: vienkārši piespiediet pogu rokturī un efektīvā tvaika izsmidzināšanas sistēma palielinās spiedienu, lai tvaiki iespiestos dziļāk audumos un gludināšana būtu efektīvāka. Atlaidiet pogu, un tvaika padeve uzreiz tiks pārtraukta.

1 300 W jaudas tvaika gludeklis ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” ģenerē jaudīgu tvaika plūsmu, kuras spiediens sasniedz 30 kPa. Jo jaudīgāka ir tvaika plūsma, jo vieglāk tvaiki iespiežas auduma šķiedrās un labāk un ātrāk izlīdzina visus burzījumus.

No viegliem un maigiem audumiem šūtu apģērbu ar tvaika gludekli ”’Xiaomi Handheld Garment Steamer” var gludināt, vienkārši uzkarinātus uz pakaramā, t. i., vertikāli, ar gludekļa uzgali nepieskaroties audumam. Biezākus, izturīgākus un blīvākus audumus labāk gludināt horizontālā stāvoklī, piespiežot pie auduma gludekļa uzgali, lai tvaiki vieglāk iespiestos šķiedrās un iztaisnotu tās gan no ārpuses, gan iekšpuses. Lai gan ar pēdējām no minētajām drēbēm labāk tiek galā tradicionālais gludeklis, izgludināt tās var arī pietiekami jaudīgais tvaika gludeklis ”Xiaomi Handheld Garment Steamer”.

Kā gludināt drēbes ar ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” tvaika gludekli?

Apģērbu ar tvaiku bieži vien var izgludināt ātrāk un efektīvāk nekā ar gludekli, taču tad, ja iegūstam laiku, varam zaudēt rūpīgumu. Tomēr steidzīgajiem un ceļotājiem tvaika gludeklis ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” ir laba izvēle.

Šādas ierīces lietošana ir ļoti vienkārša:

piepildiet tvaika gludekļa tvertni ar destilētu ūdeni;

ieslēdziet ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” un ļaujiet tam uzkarst līdz vajadzīgajai temperatūrai (tas aizņem 26 sekundes);

pakariniet apģērba gabalu uz pakaramā;

turot tvaika gludekli apmēram 1 cm attālumā no apģērba, virziet tvaika gludekli uz augšu un leju, nostiepjot audumu;

Ja apģērbs ir no bieza un stingra auduma, novietojiet to horizontāli, piespiediet tvaika gludekļa uzgali pie apģērba un gludiniet kā ar tradicionālo gludekli.

Vērtējums

Nedomāju, ka ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” var pilnībā aizstāt tradicionālo gludekli, bet tas arī nav tā uzdevums. Tas lieliski un ātri veic darbu, ja jāizgludina vieglāku un maigāku audumu apģērbi. Taisnību sakot, šādos gadījumos šis tvaika gludeklis ir pat labāka izvēle nekā parastais gludeklis. Biezāku un stingrāku audumu apģērbu tas arī gludina pietiekami labi, bet tādā gadījumā apģērbam jābūt horizontālā stāvoklī. ”Xiaomi Handheld Garment Steamer” ir kompakts, ātri uzkarst un ir lieliski piemērots ceļojumiem.

