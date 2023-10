Iekšlietu sistēma ir uz sabrukšanas robežas – ģenerālprokurors pastāsta par prātam neaptveramu, baisu nolaidību Ieteikt







Mums būtu grēks sūdzēties, salīdzinot ar Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju vai kādu citu ministriju, mums tiešām valsts nodrošina, manā izpratnē, pietiekoši. Skaidrs, ka vienmēr gribētos mazliet vairāk vai labāk. Vienīgais, ko esam prasījuši nākamajam gadam, tas ir, ņemot vērā ekonomikas izmaiņas, darbiniekiem pielikt nedaudz pie algas. Finanšu ministrija to it kā atbalsta, arī valdībā jau skatīja un atbalstīja. Līdz ar to par finanšu līdzekļu trūkumu prokuratūrai sūdzēties nav pamata, šādu komentāru par aktuālo situāciju nozarē TV24 raidījumam “Kārtības rullis” sniedza ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Stukāns gan gribētu vairāk izteikties par iekšlietu sistēmu:

“Es varu teikt, ka sistēma ir uz sabrukšanas robežas. Piemērs ļoti vienkāršs, kas pievērsa uzmanību, par to informēts jaunais iekšlietu ministrs.”

Iedzīvotāji izsaukuši policiju, ka viņiem aizdomas par kaimiņos veiktu slepkavību. Policija atbrauc, veic apskati, paņem līķi, aizbrauc. Paiet kaut kāds laiks, kaimiņi zvana atkal un saka – joprojām kaut kas tur smird. Rezultātā tajā pašā adresē atrodas vēl viens līķis. Šādu gadījumu atklāj Stukāns.

“Līdz ar to kur mēs esam nonākuši? Man nav pat vārdu. Tieslietu sistēma kopumā ir laba, bet iekšlietu sistēma ir uz sabrukšanas robežas, jo izmeklēšana nekāda veida nenorāda uz kvalitātes uzlabošanos,”

dusmīgs ir ģenerālprokurors. “Advokāti ar to pašu saskaras, ir sūdzības. Bet advokātam šis var būt pat mazliet izdevīgi, jo skaidrs, ka ir kļūdas, un mēs pazaudējam pierādījumus.”

Ļoti ceru, ka jaunais ministrs tuvākajā laikā pieķersies problēmai, jo ir steidzami kaut kas jādara – lai gan tas nav

viņa uzdevums,

ģenerālprokurors ir rakstījis gan iepriekšējam, gan esošajam ministram, skaidrojot situāciju, solot atbalstu, lai gan tas tomēr būtu policijas vadības uzdevums.