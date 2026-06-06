Zagļi uzdarbojas! Aizejot no mājām, neaizmirstiet izdarīt šīs lietas – citādi varat palikt bez vērtīgām mantām 0
Maijs un jūnijs Latvijā ir zādzību aktīvākā sezona mājokļos, dati liecina, ka garnadži piesavinās viegli pārvietojamas mantas – velosipēdus un mobilos telefonus. Arvien biežāk zagļu mērķis ir daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpas, kur iedzīvotāji glabā lietas, kurām dzīvokļos nepietiek vietas, liecina apdrošināšanas sabiedrības BALTA dati.
Pēdējo trīs gadu laikā apdrošinātājs saņēmis ap 430 pieteikumu par mantu zādzībām mājokļos, atlīdzībās izmaksājot gandrīz 460 tūkstošus eiro.
Vairāk nekā puse jeb 55% no zādzībām notikušas ārpus iedzīvotāju dzīvesvietas – kāpņu telpās, pagrabos, garāžās, piemājas autostāvvietās, velo novietnēs un citviet. Savukārt tikai 5% no gadījumiem klienti saskārušies ar laupīšanu.
Velosipēdi ir viens no biežākajiem zagļu mērķiem, īpaši tad, ja tie tiek atstāti koplietošanas telpās, jo kļūst vieglāk pieejami likuma pārkāpējiem.
Nozagto mantu topā ir arī telefoni, datori un austiņas, zāles pļāvēji, dažāda darba vai dārza instrumenti, fēni, skrejriteņi, kā arī makšķerēšanas piederumi.
Vidējā atlīdzība par velosipēdu ir gandrīz 500 eiro, bet par mobilo telefonu – teju 600 eiro. Vienlaikus pēdējos gados vidējā atlīdzība par zādzībām ir samazinājusies, kas liecina par zagļu paradumu maiņu.
“Novērojam vidējās atlīdzības samazināšanos par zādzībām mājokļos, jo mainās nozagto mantu profils – arvien biežāk tiek zagtas mazāk vērtīgas un viegli pārvietojamas lietas, kamēr apjomīgāku zādzību kļūst mazāk,” stāsta Arnolds Linītis, BALTA Mājokļa apdrošināšanas produktu vadītājs.
Visvairāk zādzību – Rīgas reģionā
Valsts policijas apkopotā informācija rāda, ka Rīgā, kur koncentrējas lielākais iedzīvotāju skaits un kur ir augstāka ekonomiskā un sociālā aktivitāte, zādzības notiek biežāk. Tomēr policija garnadžu ielaušanos mājokļos regulāri reģistrē arī citās lielākajās Latvijas pilsētās – Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Rēzeknē.
2025. gadā BALTA visvairāk atlīdzību pieteikumu par zādzībām mājokļos saņēmusi Rīgā, Jelgavā, Ogrē, Mārupē un Daugavpilī, Talsos, kā arī Ķekavā un Jūrmalā.
“Lielākoties atlīdzības pieteikumus par apzagtiem mājokļiem saņemam maijā un jūnijā, kad iestājas siltāks laiks un cilvēki biežāk pavada laiku ārpus mājas. Otrs pieauguma periods ir oktobrī, kad daļa iedzīvotāju, vēl cenšoties pagarināt vasaru, dodas ceļojumos,” norāda Arnolds Linītis.
Lielāko atlīdzību 28 744 eiro apmērā BALTA izmaksājusi 2023. gadā par uzlauztu saimniecības ēku un tajā nozagtām mantām.
Zagļus vasarā pievilina neaizvērti logi un durvis
Saskaņā ar Valsts policijas datiem apzagtajos mājokļos – gan privātmājās, gan dzīvokļos – visbiežāk konstatēta iekļūšana, izmantojot brīvi pieejamas vai viegli pārvaramas vietas, tostarp pielāgojot atslēgas.
Garnadži iekļūst telpās arī caur logiem vai balkoniem, atspiežot logu vai durvju ailes. Nereti tiek uzlauztas vai sabojātas durvis, kā arī izsisti logu vai durvju stikli.
Vasaras sezonā risku palielina arī iedzīvotāju paradums atstāt neaizvērtas balkona durvis vai logus, tādējādi atvieglojot “nelūgto ciemiņu” iekļūšanu mājoklī.
Vienlaikus Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka, lai gan dzīvokļi tiek apzagti biežāk nekā privātmājas, gada tumšākajā periodā – rudenī un ziemā – zādzības biežāk tiek pastrādātas tieši privātmājās.