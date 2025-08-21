Zaļais publiskais iepirkums un skolēnu ēdināšana. Komentē Ģirts Krūmiņš 0
Skolēni noteikti saņems programmas “Skolas auglis un skolas piens” produktus tādā pašā apjomā kā iepriekšējos gados; naudas ir pat nedaudz vairāk, šādu komentāru TV24 raidījumā “Dienas personība” sniedza Ģirts Krūmiņš, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs, piebilstot, ka atkarībā no cenām, iespējams, bērni saņems arī vairāk produktu.
Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrs ir organizējis apmācības, kā labāk piemērot šo zaļo iepirkumu, kā vairāk iepirkt vietējos produktus un kādā veidā bērniem piedāvāt šos produktus, lai tie tiktu patērēti vairāk.
Krūmiņš norāda, ka ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kas šobrīd ir starpministriju saskaņošanā, bet pēc tam tas tiks iesniegts valdībai: “Mēs vēlamies darīt lietas tā, lai vietējo produktu patērētu vairāk.”