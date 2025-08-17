“Viņiem šeit patika, jo viņus apkalpoja krievu valodā,” Jānis Jenzis par aktuālajām problēmām viesmīlības nozarē 0
Par to, kā karš Ukrainā un ekonomiskie apstākļi ietekmē tūrisma un ēdināšanas nozari Latvijā, TV24 raidījumā “Dienas personība” stāstīja Latvijas Restorānu biedrības prezidents un “Opera Hotel” ģenerāldirektors Jānis Jenzis.
“Nav vairs Krievijas un Baltkrievijas tūristu, kas bija maksātspējīga tūristu daļa un labprāt tērēja naudu. Viņiem šeit patika, jo viņus apkalpoja krievu valodā,” norādīja Jenzis.
Plānojot ilgtermiņā lielākus pasākumus, ir risks, ja paši visu laiku runājam, ka mums ir jāgatavojas karam un jāapbruņojas, un kas notiks, ja Krievija iebruks, tas nerada drošu vidi ilgtermiņā lielu pasākumu norisei, viņš skaidroja.
“Protams, individuālie tūristi, kuri ierauga kādu lētāku aviobiļeti uz Rīgu, atbrauks nedēļas nogalē, bet tādiem lieliem pasākumiem, kuru plānošana notiek vairāku gadu garumā, ir ļoti svarīgi, ka sūtām signālu – šeit ir droši, interesanti un konkurētspējīgi,” uzsvēra viesmīlības nozares pārstāvis.
Vēl viens jautājums ir inflācija un cenu kāpums. Savulaik mēs sevi piedāvājām kā labas cenas un kvalitātes attiecības galamērķi. Šobrīd, ja runājam par ēdināšanu, diemžēl izmaksu kāpuma un lielā nodokļu sloga dēļ šis pakalpojums vairs nav tik konkurētspējīgs pat ar citām ES galvaspilsētām, atzina Jenzis.
“Tāpēc mēs bijām ļoti priecīgi – vakardien tikšanās laikā ar ministru, ministrs mums apsolīja, ka viņš virzīs nākamā gada budžetā samazināto PVN likmi ēdināšanas pakalpojumiem, par ko cīnāmies jau pēdējos deviņus gadus,” viņš sacīja.
“Mēs esam pozitīvi un gatavi nākt ar idejām. Nākamnedēļ mums ir ieplānota tikšanās ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāri, kur mēs runāsim par praktisko piedāvājumu. Mēs kā nozare esam atbildīgi un saprotam, ka naudas ir tik, cik ir, visi taupa. Mums ir savas idejas, kā palielināt ieņēmumus valsts budžetā, mazinot ēnu ekonomiku, tādā veidā kompensējot neieņemtos nodokļus no PVN,” uzsvēra biedrības vadītājs.
Mēs noteikti dalīsimies ar savām idejām un ceru, ka šis priekšlikums virzīsies jaudīgi un būs viens no Ekonomikas ministrijas prioritārajiem priekšlikumiem. Priekšlikumu katru gadu ir daudz un ne visi tiek realizēti, bet mēs esam tiešām mūža darbu ieguldījuši, viņš piebilda.
Runājot par PVN samazināšanu, Jenzis uzsvēra: “Šajā jautājumā lielākā daļa ES valstu izmanto šo sava veida atbalsta instrumentu nozarei vai arī atbalsta instrumentu pašiem ēdājiem, jo tas ļauj samazināt cenas restorānos, citiem uzņēmumiem iziet no ēnu ekonomikas. Eiropas Padome savā PVN direktīvā ir pieminējusi ēdināšanas nozari kā vienu no tām, kurai būtu vēlams vai ieteicams piemērot šo samazināto PVN likmi.”