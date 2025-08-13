“Kritērijs nav tikai cena!” Austrumu slimnīcas pārstāvji komentē ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu 0
Atsaucoties uz LA.LV jau publicētu rakstu, saņēmām komentāru ar precizējumiem no Austrumu slimnīcas. Publicējam to turpinājumā.
“Par ēdināšanas pakalpojumu Austrumu slimnīcā Atsaucoties uz 08.08.2025. publikāciju portālā LA.LV “Ēdinātājam apšaubāma reputācija un sliktās kvalitātes dēļ lauzti līgumi, bet iepirkumu organizētājus tas nesatrauc. Kas lobē lietuvieša biznesu Latvijā?”, vēlamies norādīt, ka tajā ietverti vairāki neprecīzi apgalvojumi, un sniegt papildu informāciju, kas varētu palīdzēt nodrošināt pilnvērtīgu skatījumu jūsu lasītājiem.
Vēršam uzmanību, ka Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (Austrumu slimnīca) ir izsludinājusi jaunu publisko iepirkumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu pacientiem. Līguma plānotais termiņš ir pieci gadi un prognozētā līgumsumma – 25 000 000 eiro. Austrumu slimnīcas skatījumā jaunais iepirkums būs svarīgs solis, lai veicinātu pacientu labbūtības veicināšanu ilgtermiņā. Atbilstoši izsludinātā publiskā iepirkuma nosacījumiem piegādātājiem izvirzītas stingras kvalifikācijas prasības saistībā ar līdzvērtīgu pieredzi iepirkuma priekšmetam gan attiecībā uz pašu pretendentu, gan tā personālu.
Lai Austrumu slimnīca kā pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta spējām sniegt pakalpojumu, izvirzītas arī prasības tehniskā piedāvājuma sagatavošanā, kā arī prasības saistībā ar zaļo publisko iepirkumu. Izsludinot iepirkumu, ņemti vērā nozares pārstāvju sniegtie komentāri iepriekš Austrumu slimnīcas organizētajā publiskajā apspriedē. Piedāvājumu iesniegšanas laiks ir 2025. gada 28. augusta plkst. 10:00.
Normatīvais regulējums nosaka, ka pretendenta izvēles kritērijs nav tikai cena, bet arī zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas ietver videi draudzīgus risinājumus un ilgtspējīgus piegādātāju izvēles principus. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu ne tikai kvalitāti, bet arī veicinātu atbildīgu resursu izmantošanu, kas ir būtiska, lai sniegtu pacientiem vislabāko iespējamo pakalpojumu. Taču vienlaikus Austrumu slimnīca vērš uzmanību, ka valsts finansējums viena pacienta ēdināšanas nodrošināšanai dienā ir tikai 7 eiro, un šī summa nav mainīta vairākus gadus, savukārt reālās pakalpojuma izmaksas veido vismaz 11 eiro.
Slimnīcas ēdināšanas pakalpojumu arī patlaban nodrošina ārējs pakalpojuma sniedzējs, kas izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības. Pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņemas pilnu atbildību par pārtikas aprites un higiēnas prasību ievērošanu savā darbībā.
Vēršam uzmanību, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) regulāri veic kontroles pie ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. PVD kompetencē ir sniegt ieteikumus un norādījumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Savukārt Austrumu slimnīcas Uztura un dietoloģijas centra speciālisti ir izstrādājuši ēdienkartes jeb diētas ieteikumus dažādu slimību pacientiem, kas ārstējas mūsu slimnīcā. Informācija ir publicēta Austrumu slimnīcas mājaslapā.
Tāpat Uztura un dietoloģijas centra speciālisti regulāri pārbauda, vai ēdiens tiek pagatavots atbilstoši pacientu ārstēšanās profilam un atbilstošai diētai. Lai gan mūsu speciālisti vairākkārt ir norādījuši uz būtisku uzlabojumu nepieciešamību un vērsuši uz to arī PVD pārstāvju uzmanību, jānorāda, ka ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju regulāras pārbaudes ir PVD pienākums un atbildības joma.”