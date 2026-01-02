“Kāds vispār izdzīvoja?” Torņakalnieši satraukti par sprādzienu Bauskas ielā, dalās redzētajā un dzirdētajā 18
Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
VUGD informē, ka pēcpusdienā, plkst. 15.20 tika saņemts izsaukums uz Bauskas ielu un pašlaik glābēji strādā notikuma vietā.
VUGD norāda, ka pēc sākotnējās informācijas noticis konstrukciju sabrukums daudzdzīvokļu ēkas augšējos stāvos. No ēkas tiek evakuēti cilvēki.
Valsts policijā aģentūrai LETA norādīja, ka, balstoties uz sākotnējo informāciju, nenoskaidrota persona, iespējams, veikusi gāzes vada demontāžu, kas izraisīja sprādzienu. Patlaban tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Cilvēki sociālajos tīklos dalās redzētajā un dzirdētajā. Aktīvi tas notiek “Facebook” Torņakalna grupā. Ieskatāmies komentāros!
“Bija dzirdams pat Mārupes ielā. Nedomāju ka tik traki.”
“Bites TV arī pazuda.”
“Drausmas! Kaut cilvēki nebūtu cietuši. Dzīvoju netālu uz Koku ielas, visa māja nodrebēja un bija šausmīgs būkšķis.”
“Ja cilvēki kārtējo reizi ar gāzi čakarējušies, tad būs cietuši. Paneļi arī izskatās draudīgi.”
“Biju ārā ar suni, dzīvoju Vēja ielā, tieši blakus, un tieši kad izgāju bija sprādziens!”
“Kolosāli. Nu gan iesācies cilvēkiem jauns gads…”
“Noteikti ir cietušie. Jau vairāki ātrie atskrēja.”
“Kāds vispār izdzīvoja tādā sprādzienā? Līdzjūtība cietušajiem!”
Kāda aculieciniece arī norāda, ka redzējusi vienu līķi, neviens no dienestiem gan pagaidām ko tādu nav apstiprinājis.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs ziņo: “Rīgas pašvaldība sniedz visu nepieciešamo palīdzību gāzes sprādzienā cietušās mājas iedzīvotājiem Torņakalnā, Bauskas ielā 15. Arī es esmu notikuma vietā un sekoju situācijas attīstībai. Sprādziena dēļ piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā sagruvuši ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji. Iedzīvotājiem šobrīd tiek nodrošināta iespēja uzturēties Rīgas satiksmes autobusos, kā arī piedāvāts izmantot pašvaldības izmitināšanas iespējas, kamēr nav iespējams atgriezties mājās pēc mantām. Lai noņemtu no mājas sagruvušos paneļus, VUGD nodrošinās celtni. Arī Rīgas satiksme ir gatava palīdzēt piesaistot savu tehniku.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!