Zelenskis ieradies ASV, vairāku mērķu vadīts

FOTO: Twitter/GENERAL OF THE U.S. ARMY TOM S. GATES

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien ieradās Ņujorkā, lai teiktu runu ANO Ģenerālajā asamblejā un Vašingtonā tiktos ar ASV prezidentu Džo Baidenu.

Šī ir Zelenska otrā vizīte ASV kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma pērnā gada februārī.

“Olena Zelenska un es ieradāmies ASV uz ANO Ģenerālās asamblejas sanāksmi un vizīti Vašingtonā,” Zelenskis paziņoja sociālā tīkla platformā “X”, pieminot savu sievu.

“Es apmeklēšu Ģenerālās asamblejas, Ilgtspējīgas attīstības mērķu samita un Drošības padomes sanāksmes ANO, kā arī vairākas svarīgas divpusējās sarunas,” sacīja Zelenskis.

Ir gaidāms, ka Ukrainas prezidents otrdien teiks runu Ģenerālajā asamblejā.

Zelenskis pavēstīja, ka viņš sāks vizīti ASV, apmeklējot Ukrainas karavīrus, kas “iziet ārstēšanos un rehabilitāciju” šajā valstī.

I started my visit to the U.S. with the most important thing: meeting our wounded warriors at Staten Island University Hospital.

I thanked them all for their service and wished them a speedy recovery.

I also thanked and awarded medical personnel and the Kind Deeds foundation. pic.twitter.com/VPO5ytor7s

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2023