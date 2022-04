Foto: EPA/Scanpix/LETA

Zelenskis: Kijiva Gutērreša vizītes laikā apšaudīta, lai pazemotu ANO Ieteikt







Krievijas karaspēka ceturtdienas vakarā veiktā Kijivas apšaude laikā, kad Ukrainas galvaspilsētu apmeklēja ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs, bija mēģinājums pazemot ANO, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Šodien, uzreiz pēc mūsu sarunu Kijivā beigām, pilsētā ielidoja Krievijas raķetes. Piecas raķetes. Un tas daudz pasaka (..) par Krievijas vadības centieniem pazemot ANO un visu, ko šī organizācija pārstāv,” sacīja Zelenskis.

Viņš piebilda, ka ir vajadzīga “atbilstoši spēcīga reakcija” uz šo Krievijas rīcību.

Krievijas raķešu triecienus Kijivai Gutērreša vizītes laikā komentēja arī Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs.

“Kā uz to vajadzētu reaģēt ANO ģenerālsekretāram un pašai ANO? Tas ir, viņi (Krievija) vienkārši iespļāva viņam mugurā, sulīgi, ar asinīm. Un saprotams, ka tā ir atmaksa par viņa izteiktiem vērtējumiem Maskavā, par to, ka viņš pateica, ka šis ir karš, nevis specoperācija, par to, ka viņš pateica, ka Krievijas armija izdara kara noziegumus. Krievijas Federācija šauj viņam mugurā.

Spārnotajai raķetei starpība starp trāpījuma vietu un viņa atrašanās vietu ir tas pats, kas 2 milimetri pistolei.

Izšāva viņiem pie deniņiem. Interesanti, vai Krievijas Federācija paliks kā ANO Drošības padomes pastāvīgā locekle, vai viņš kārtējo reizi to norīs?” sacīja Arestovičs.

Jau ziņots, ka Krievijas spēki ceturtdienas vakarā apšaudījuši Kijivu, divreiz trāpot Ševčenko rajonā galvaspilsētas centrā.

Kijiva apšaudīta laikā, kad tur vizītē ieradies ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs. Sprādzieni Kijivā nogranda neilgi pēc Gutērreša un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kopīgās preses konferences.