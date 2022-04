“Draugi! Vakarā ienaidnieks apšaudīja Kijivu.” Galvaspilsētas centrā nogranduši spēcīgi sprādzieni

Krievijas spēki ceturtdienas vakarā apšaudījuši Kijivu, divreiz trāpot Ševčenko rajonā galvaspilsētas centrā, paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kličko.

#Kiev Mayor Vitali Klitschko confirmed two rocket arrivals in the Shevchenko district of the capital. #ukraine https://t.co/NJatunNl0I pic.twitter.com/g6VcAcSsyW

“Draugi! Vakarā ienaidnieks apšaudīja Kijivu. Divi trāpījumi Ševčenko rajonā. Visi dienesti ir uz vietas. Informācija par cietušajiem tiek precizēta,” teikts Kličko paziņojumā lietotnē “Telegram”.

Kličko vēlāk paziņoja, ka trāpīts dzīvojamās mājas apakšējos stāvos. Hospitalizēti trīs cietušie.

Consequences of one of the hits of an enemy missile in #Kyiv. pic.twitter.com/KAZ3n3ONij

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022