Volodimirs Zelenskis Foto: AP/SCANPIX/LETA

Zelenskis: Krievija jau tuvākajā laikā gatavojas sākt uzbrukumu Donbasā







Krievija jau tuvākajā laikā gatavojas sākt uzbrukumu Donbasā, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Krievijas karaspēks gatavojas uzbrukuma operācijai mūsu valsts austrumos. Jau tuvākajā laikā. Viņi grib burtiski piebeigt un iznīcināt Donbasu – iznīcināt visu, kas savulaik atnesis slavu šim rūpnieciskajam reģionam. Tāpat kā Krievijas karavīri iznīcina Mariupoli, viņi grib noslaucīt no zemes virsas arī citas pilsētas, citas apdzīvotās vietās Doneckas un Luhanskas apgabalos,” svētdienas vakarā ierakstītajā videouzrunā sacīja Zelenskis.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka tiek darīts viss, lai nodrošinātu aizsardzību, kā arī kritizēja valstis, kuras atsakās piegādāt bruņojumu Ukrainai.

“Darām visu, lai nodrošinātu aizsardzību. Pastāvīgi kontaktējamies ar partneriem. Esam pateicīgi tiem, kuri palīdz patiešām ar visu, ar ko var palīdzēt. Taču tiem, kuriem ir mums nepieciešamie ieroči un munīcija un kuri aiztur savu palīdzību, jāzina, ka no viņiem ir atkarīgs šīs kaujas liktenis. To cilvēku liktenis, kurus iespējams izglābt,” teica Zelenskis.

Viņš arī aicināja rietumvalstis noteikt jaunas sankcijas Krievijai par mēģinājumiem atšķelt no Ukrainas Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

“Demokrātiskajai pasaulei jāreaģē uz to, ko okupanti dara Ukrainas dienvidos – Hersonas un Zaporižjas apgabalos. Tur būvē spīdzinātavas. Nolaupa vietējo varasiestāžu pārstāvjus un visus, kurus uzskata par nozīmīgiem vietējās pašvaldībās. Šantažē skolotājus. Zog naudu, kas domāta pensiju izmaksai. Bloķē un zog humāno palīdzību. Noved cilvēkus līdz badam,” sacīja Ukrainas prezidents.

“Okupanti arī mēģina atšķelt Hersonas un Zaporižjas apgabalus pēc tā dēvēto Doņeckas tautas republikas un Luganskas tautas republikas principa. Pievieno šo teritoriju rubļa zonai un pakļauj Krievijas Federācijas administratīvajai mašīnai,” teica Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka “tas viss prasa ātrumu no rietumvalstīm, gatavojot jaunu jaudīgu sankciju paketi. Atbildei uz Hersonas un Zaporižjas apgabalu “rubļa okupāciju” jābūt, nosakot sankcijas pilnīgi visai Krievijas banku un finanšu sistēmai. Jo tā ir daļa no okupācijas mašīnas”.

“Protams, nepieciešamība noteikt embargo naftas piegādēm no Krievijas pieaug ar katru dienu. Katrs Eiropā un Amerikā jau redz, ka Krievija atklāti izmanto energoresursus, lai mēģinātu destabilizēt Rietumu sabiedrības. Krievijas likme uz haosu degvielas tirgos nedrīkst dot rezultātus,” piebilda Ukrainas prezidents.

Ja Krievijas karaspēkam izdosies ieņemt Donbasu, tas var atkal doties uzbrukumā Kijivai, viņš brīdināja.

“Tāpēc mums ir ļoti svarīgi neļaut viņiem [ieņemt visu Donbasu], noturēties, jo šī kauja var ietekmēt visa kara gaitu,” sacīja Zelenskis intervijā telekanālam CNN.

“Jo es neuzticos Krievijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas vadībai. Tāpēc, kā mēs saprotam, fakts, ka mēs viņus atsitām un viņi devās prom, bēga prom no Kijivas, no ziemeļiem, no Černihivas, no tā virziena, tas nenozīmē, ka, ja viņi spēs ieņemt Donbasu, viņi nedosies tālāk uz Kijivu,” paskaidroja Ukrainas prezidents.

Komentējot Francijas prezidenta Emanuela Makona aicinājumu neapsūdzēt Krieviju, ka tā Ukrainā pastrādājusi genocīdu, jo šādas apsūdzības var novest pie “verbālas eskalācijas”, Zelenskis teica, ka Makronam vajadzētu ierasties Ukrainā, lai savām acīm redzētu pierādījumus par Krievijas karaspēka pastrādātajām zvērībām.

“Es domāju, ka viņš vēlas spert dažus soļus, lai nodrošinātu, ka Krievija piedalās dialogā. Es viņam teicu, ka gribu, lai viņš saprastu, ka tas nav karš, bet nekas cits kā genocīds. Es uzaicināju viņu ierasties, kad viņam būs tāda iespēja. Viņš atbrauks un redzēs, un esmu pārliecināts, ka viņš sapratīs,” sacīja Ukrainas prezidents.