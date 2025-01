Sociālajā tīklā “X” Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publicējis Jaungada vēstījumu, publicitātei pievienojot fotogrāfiju, kurā viņš redzams kopā ar savu sievu Olenu Zelensku pie Ziemassvētku eglītes.

Zelenskis raksta: “Mūsu 2024. Katru tās dienu ir izcīnījuši mūsu karavīri, visi mūsu cilvēki, ikviens, kas aizstāv, strādā, stiprina un palīdz.

Šo gadu piepildīja smags darbs un drosme, cilvēcība un visas tautas godīgums. Kopā ar rūpēm, attīstību un mīlestību, vēlmi mainīt realitāti uz labo pusi, neskatoties ne uz ko.

Mēs, ukraiņi, zinām, ko nozīmē nevis gaidīt, ko nesīs rītdiena, bet cīnīties par katru dienu un katru brīvības gadu. Un 2024. gads bija tieši tāds – grūti izcīnīts un brīvs gads. Vēl viens solis ceļā uz taisnīgumu, taisnīgu mieru, mūsu uzvaru un dzīvi bez kara.

Es novēlu mums visiem spēku, vienotību un iedvesmu nākamajā gadā. Laimīgu jauno dzīves un brīvības gadu – laimīgu mūsu gadu!”

Our 2024. Every single day of it has been won by our warriors, by all our people, by everyone who defends, works, strengthens, and helps.

Hard work and courage, humanity and integrity of the entire nation filled this year. Along with care, development and love, the desire to… pic.twitter.com/uL3Tq3Gb13

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2024