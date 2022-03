Zelenskis nemainīgi uzstāj uz Ukrainas teritorijas saglabāšanu 1991.gada robežās Ieteikt







Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pozīcijas attiecībā uz Krievijas sākto karu valstī ir nemainīgas un principiālas, ar prasību noteikt Ukrainas teritoriju 1991.gadā starptautiski atzītajās robežās, ceturtdien preses brīfingā paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs.

“Spēcīgas informācijas specoperācijas jaunākais temats ir tas, ka Ukraina it kā atsakās vai Ukraina zaudē sarunās. Vēlos jums atgādināt, ka Ukrainas prezidenta principiālā pozīcija ir tāda, ka Ukraina ir jāatzīst starptautiskajās robežās, kādas tās bija 1991.gadā,” viņš klāstīja, piebilstot, ka sarunu rezultātam jārada situācija, kas būtu labāka nekā pirms kara.

Arestovičs apliecināja, ka Ukrainas iedzīvotājiem nav iemesla uztraukties. “Mēs gādājam gan par valsti, gan par tautu, jo esam ar jums – valsts un tauta. Nekad, nekad mēs nenodosim mūsu nacionālās intereses,” uzsvēra Ukrainas prezidenta administrācijas pārstāvis.

Kā ziņots, laikraksts “Financial Times” trešdien vēstīja, ka Ukraina un Krievija divpusējās sarunās apspriež vienošanos, kas sastāv no 15 pantiem un ietver Kijivas paziņojumu par atteikšanos no iestāšanās NATO apmaiņā pret sabiedroto drošības garantijām un Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas, kas ienāca tās teritorijā pēc 24.februāra.

Taču Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks tviterī pavēstījis, ka “Financial Times” publicētais “miera līguma” projekts nedemonstrē neko vairāk kā prasības no Krievijas puses. “Vienīgais, ko mēs apstiprinām šajā posmā, ir pamiers, Krievijas karaspēka izvešana un drošības garantijas no vairākām valstīm,” viņš piebildis.