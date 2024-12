Ukrainas karā pret Krievijas agresiju prioritātei būtu jābūt raķešu piegādēm un Krievijas militārā potenciāla samazināšanai, nevis ukraiņu mobilizācijas vecuma pazemināšanai, platformā “X” pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Medijos daudz tiek runāts par iesaukšanas vecuma pazemināšanu ukraiņiem, kurus paredzēts sūtīt uz fronti. Mums būtu jākoncentrējas uz esošo brigāžu apgādāšanu ar ekipējumu un personāla apmācību, lai šo ekipējumu varētu izmantot,” pauda Zelenskis.”

“Mums nevajadzētu kompensēt ekipējuma un sagatavotības trūkumu ar karavīru jaunību,” norādīja prezidents.

Prioritātei jābūt raķešu piegādēm un Krievijas militārā potenciāla samazināšanai, nevis iesaukšanas vecuma samazināšanai Ukrainā, viņš uzsvēra.

“Mērķim vajadzētu būt glābt pēc iespējas vairāk dzīvību, nevis glabāt ieročus noliktavās,” piebilda prezidents.

Novembrī pašreizējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācija aicināja Ukrainu pārskatīt mobilizācijas tiesību aktus, lai varētu iesaukt cilvēkus no 18 gadu vecuma un strauji palielināt bruņoto spēku lielumu.

There’s a lot of discussion in the media about lowering the draft age for Ukrainians to go to the frontlines. We must focus on equipping existing brigades and training personnel to use this equipment. We must not compensate the lack of equipment and training with the youth of…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2024