"Zeme atveries" un "Arī āzis der par dārznieku!" Sabiedrības reakcija uz ziņu, ka satiksmes ministra pienākumus izpildīs kultūras ministre Lāce







Jau vēstījām, ka par izglītības, labklājības un satiksmes ministru pienākumu izpildītājiem premjere Evika Siliņa (JV) ir noteikusi Arvilu Ašeradenu (JV), Viktoru Valaini (ZZS) un Agnesi Lāci (P).

Siliņa, piesakot savas valdības darba “restartu”, pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Andu Čakšu (JV) atbrīvo no izglītības un zinātnes ministra amata, Uldi Auguli (ZZS) – no labklājības ministra amata, bet Kasparu Briškenu (P) – no satiksmes ministra amata.

Līdz turpmākiem lēmumiem vai jaunu ministru apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministra pienākumus pildīs finanšu ministrs Ašeradens, labklājības ministra pienākumus – ekonomikas ministrs Valainis, bet satiksmes ministra pienākumus – kultūras ministre Lāce.

Kā LA.LV novēroja sociālo mediju platformā “X”, cilvēki ne īpaši pozitīvi uztvēra to, ka satiksmes nozare uz kādu laiku būs kultūras ministres rokās.

Lūk, pāris spilgtākās domas un viedokļi!

Tad iekšlietu orgānus jāuztic Abu-Mēri! pic.twitter.com/THcVzWIxdL — Fortunatus (@freemans05) February 25, 2025

Rīta prieks: kultūras & satiksmes ministrs … 🥁🥁🥁 Biedrenes un biedri – Agnese Lāce! Zeme atveries! Restarts! pic.twitter.com/r1YYHxmgBW — Normunds Namnieks 🎷 (@2N_ICEBOX) February 25, 2025

Paga, ko? Satiksmes ministru aizvietos Kultūras ministre? https://t.co/hdTe3Gseo9 — Mr. Tommi (@Tom_Niem) February 25, 2025

Pareizi! Kultūras ministre izglābs AirBaltic no bankrota un uzbūvēs Rail Baltic. https://t.co/TwzAHP3cgy — Vilis Kristopans (@KristopansVilis) February 24, 2025

Ja nav no kā izvēleties..,arī āzis der par dārznieku!☝️ — Ivars (@Turksivars) February 25, 2025

Nu tā taču ir pienākumu izpilde uz laiku, kamēr tiks iecelti ministri, uz dienu, divām, nedēļu. — Ilona Koskina (@IlonaKoskina) February 25, 2025

Vienmēr tā ir bijis.. partijas ministriju aizvieto partijas ministrs.

Pareizi jau būtu bijis ļaut vecajiem pildīt pienākumus līdz jaunu iecelšanai..🤷‍♂️ — Kaspars B. (@Kaspars09) February 25, 2025

