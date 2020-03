Dzelzceļa tilts, kuram akcijas “Zemes stunda” laikā tika izslēgts apgaismojums. Foto-LETA

Pasaules Dabas fonds (PDF) aicina 28.martā piedalīties Zemes stundā un plkst.20.30 uz stundu izslēgt vai iespējami samazināt apgaismojumu, aģentūru LETA informēja PDF komunikācijas vadītāja Laura Treimane.

Jau trešo gadu “Zemes stundas” galvenā tematika ir dabas daudzveidības saglabāšanas nepieciešamība un šogad tā akcentēta ar aicinājumu parakstīties un pievienoties kustībai “Balss planētai”, pavēstīja Treimane.

Sākot ar simbolisku gaismas izslēgšanu Sidnejā 2007.gadā, “Zemes stunda” ir kļuvusi par vienu no lielākajām vides kustībām pasaulē, kas apvieno indivīdus, uzņēmumus un organizācijas vairāk nekā 180 valstīs un teritorijās, kas iestājas par aktīvāku vides jautājumu aktualizēšanu, skaidroja PDF pārstāve.

“Bioloģiskā daudzveidība pasaulē un arī Latvijā samazinās vēl nepieredzētā ātrumā. Vienam miljonam sugu draud izmiršana un planēta ir uz globālās sasilšanas robežas, tāpēc arvien svarīgāk ir radīt izpratni mūsos par to, ka daba ir planētas kritiskais pamats un tūlītējs, efektīvs un rentabls klimata krīzes risinājums,” pavēstīja Treimane.

“Zemes stundā” PDF un akcijas partneris “Latvijā Tetra Pak” aicina ikvienu izslēgt gaismu savās mājās, tādējādi simboliski paužot atbalstu dabas daudzveidības saglabāšanai. Šogad ir iespēja paust arī savu atbalstu planētai, parakstoties vietnē “ej.uz/balssplanetai”.

“Šie paraksti tiks iesniegti pasaules līderiem globālos forumos, piemēram, 2020.gada ANO Ģenerālajā asamblejā, lai palīdzētu nodrošināt jaunu vienošanos dabai un cilvēkiem, kas spētu risināt dabas izzušanas krīzi, apstādinātu vides stāvokļa pasliktināšanos un aizsargātu mūsu visu nākotnes,” norādīja PDF pārstāve.

PDF direktors Jānis Rozītis norādīja, ka mēs, cilvēce, esam atkarīgi no dabas, tomēr pagājušo 50 gadu laikā piedzīvojam bezprecedenta dabas izzušanu, ko zinātnieki mēdz dēvēt par sešu masveida sugu izmiršanas sākumu. Tāpēc ir svarīgi rīkoties tagad, lai saglābtu un atjaunotu dabas bagātību un nodrošinātu ilgtspējīgu nākotnei visiem.

“Tāpēc šajā “Zemes stundā” iestāsimies par dabu – izslēgsim apgaismojumu katrs savās mājās, parakstīsimies, tā paužot atbalstu stabila klimata un daudzveidīgas dabas saglabāšanai, un dalīsimies ar savām personīgajām fotogrāfijām un stāstiem par to, ko katram no mums nozīmē daba,” akcentēja Rozītis.

Tāpat PDF aicina mūziķus un visus dziedāt gribētājus iedziedāt vai savā interpretācijā izpildīt dziesmu “World On Our Shoulders” un dalīties ar to sociālajos tīklos, lietojot mirkļa birku “#balssplanetai”.

Kā pavēstīja Treimane, dziesma vēsta par to, ka pasaule ir uz mūsu pleciem un ir laiks uzņemties atbildību par savu vienīgo mājvietu – Zemi. “Tā ir cerības dziesma, kas aicina ikvienu vienoties kopīgā balsī, lai iedvesmotu viens otru, pasaules valstis un to līderus pieņemt vērienīgas apņemšanās, lai nepieļautu vides un dabas krīžu pastiprināšanos tuvākajā nākotnē,” norādīja PDF pārstāve.

PDF pārstāve uzsvēra, ka pēdējā desmitgadē “Zemes stunda” ir iedvesmojusi pasaules līdzdalību vitālās dabas, klimata un vides iniciatīvās, veicinot rīcību un izmaiņas politikā un sabiedrības izpratnē.

Šī kustība, piemēram, ir palīdzējusi izveidot 3,5 miljonus hektāru lielu jūras aizsargājamo teritoriju Argentīnā, 2700 hektāru “Zemes stundai” veltītu mežu Ugandā un palīdzējusi pieņemt jaunus tiesību aktus jūru un mežu aizsardzībai Krievijā.

Pagājušajā gadā “World Wildlife Fund” (WWF) – Ekvadora izvirzīja likumu, kas aizliedz galvaspilsētā izmantot plastmasas maisiņus, citus vienreizlietojamus plastmasas un putuplasta izstrādājumus, bet “World Wildlife Fund” – Indonēzija uzsāka 20000 mangrovju stādīšanas iniciatīvu 13 pilsētās.

PDF ir WWF asociētais partneris Latvijā. WWF ir viena no pasaules lielākajām neatkarīgajām aizsardzības organizācijām ar globālu tīklu vairāk nekā 100 valstīs un vairāk nekā 5 miljoniem atbalstītāju pasaulē.

WWF misija ir dabiskās vides degradācijas apturēšana un nākotnes veidošana, kurā cilvēki dzīvo harmonijā ar dabu, saglabājot bioloģisko daudzveidību, nodrošinot atjaunojamo dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot piesārņojuma un izšķērdīga patēriņa samazināšanu, norādīja Treimane.