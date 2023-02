FOTO, VIDEO. Zemestrīcē Turcijā un Sīrijā tūkstošiem bojāgājušo un ievainoto, sagrautas ēkas un izpostītas pilsētas Ieteikt







Ar jaunāko informāciju ziņa papildināta plkst. 22.15

Upuru skaits pēc pirmdienas zemestrīces, kas skāra Turciju un Sīriju, pārsniedzis 3000 cilvēku.

Turcijas glābšanas dienesti ziņo, ka zemestrīcē gājuši bojā vismaz 1762 cilvēki, kamēr kaimiņos esošajā Sīrijā apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis vismaz 1293, kopējam upuru skaitam abās valstīs sasniedzot 3055 cilvēku.

Turcijā vairāk nekā 11 000 cilvēku guvuši ievainojumus.

Sīrijas teritorijās, ko kontrolē prezidenta Bašara al Asada režīms, gājuši bojā vismaz 593 cilvēki, bet 1411 guvuši ievainojumus.

Savukārt nemiernieku kontrolētajās teritorijās gājuši bojā vismaz 700 cilvēki, bet ievainoti vairāk nekā 2000.

Pēc ASV Ģeoloģijas dienesta datiem, zemestrīce, kuras stiprums bijis 7,8 magnitūdas pēc Rihtera skalas, notikusi plkst.4.17 pēc vietējā laika (3.17 pēc Latvijas laika), tās hipocentrs atradies 17,9 kilometru dziļumā, bet epicentrs bijis 33 kilometrus uz ziemeļiem no Turcijas pilsētas Gaziantepas.

Terrible #earthquake hit #Turkey and Syria killing hundreds… Our thoughts are with everyone who suffered in the catastrophe 🙏 pic.twitter.com/6NFDkFEIBW — Kira Rudik (@kiraincongress) February 6, 2023

🇸🇾 The city of Haram (population 30,000) in northern Syria was “completely wiped off the face of the earth” by an earthquake, local authorities say. I wonder if the “free world” will find money to help Syria? Or does the “free world” have money only for “humanitarian” tanks? pic.twitter.com/XLXxhTMhgf — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) February 6, 2023

















































Zemestrīce Turcijā un Sīrijā

Child holding on for his life after being hit by an earthquake. I'm lost for words💔#Syria pic.twitter.com/qkJM0jGm6d — Samer Ghanoor (@samer3433) February 6, 2023

15 minūtes vēlāk sekojis 6,7 magnitūdas stiprs pēcgrūdiens, bet pēc tam bijuši vēl apmēram 50 pēcgrūdieni. Pēc Turcijas seismologu datiem, pirmā grūdiena stiprums bijis 7,4 magnitūdas.

Vēlāk Turcijas Kahramanmarašas provinci satricinājusi vēl viena zemestrīce, kuras stiprums bijis 7,5 magnitūdas pēc Rihtera skalas.

Kāda Turcijas amatpersona noerādījusi, ka tas nav bijis pēcgrūdiens, bet atsevišķa zemestrīce. Tā notikusi plkst.13.24 pēc vietējā laika (12.24 pēc Latvijas laika) aptuveni 130 kilometrus uz ziemeļiem no Gaziantepas.

Turcijas dienvidaustrumos un Sīrijā sagruvušas tūkstošiem ēku.

Turcijā gājis bojā vismaz 1121 cilvēks, paziņojis Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans.

Bojāgājušie ir Adijamanas, Dijarbakiras, Kahramanmarašas, Malatjas, Osmanijes, Šanliurfas un vairākās citās provincēs.

Civilajiem lidojumiem slēgtas Kahramanmarašas, Gaziantepas un Hatajas lidostas.

Nodarīti postījumi Gaziantepas cietoksnim, kas ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.

Sīrijā dzīvību zaudējuši vismaz 783 cilvēki, , atsaucoties uz amatpersonām, vēsta vietējie mediji.

Upuri ir Alepo, Hamas, Latakijas un Tartusas provincēs, kā arī nemiernieku kontrolētajās teritorijās.

Tā kā zemestrīce notika naktī, kad cilvēki atradās mājās un bija aizmiguši, gaidāms, ka bojāgājušo skaits varētu būt vēl lielāks.

Kāds Gaziantepas iedzīvotājs Erdems telefonsarunā ar aģentūru “Reuters” atzinis, ka tik spēcīgu zemestrīci neesot pieredzējis savā 40 gadu ilgajā mūžā.

Viņš arī teicis, ka daudzi pilsētas iedzīvotāji ar automašīnām devušies uz klajākām vietām, kur nav ēku. Bažījoties par pēcgrūdieniem, līdzīgi rīkojas cilvēki arī citur zemestrīces skartajā reģionā.

Zemestrīce bija jūtama arī Libānā, Izraēlā, Ēģiptē un Kiprā. Dānijas ģeoloģijas institūts ziņo, ka spēcīgākā zemestrīce bijusi jūtama pat Grenlandē.

Turcija ir oficiāli lūgusi palīdzību NATO sabiedrotajiem zemestrīces seku likvidēšanā.

Ankara lūgusi sabiedrotos sūtīt uz Turciju mediķu komandas un medicīnisko aprīkojumu, glābēju vienības un pilnībā aprīkotus lauku hospitāļus, atklājusi NATO.

Moldova piedāvājusi glābšanas un meklēšanas komandu, kam nepieciešama palīdzība nokļūšanai zemestrīces skartajā zonā, atklāja NATO.

NATO sniegto palīdzību koordinē alianses koordinācijas centrs.

Palīdzēt Turcijai glābšanas darbos apsolījušas arī Eiropas Savienība, NATO, Grieķija, Izraēla, Nīderlande, Serbija, Vācija, Zviedrija un citas valstis. Arī Ukraina piedāvājusi palīdzību Turcijai.

Turcijā zemestrīces nav reta parādība, taču šī ir viena no lielākajām valsts vēsturē.

Glābšanas darbus Turcijā apgrūtina sniegputenis, kā dēļ apledojuši ceļi, un zemestrīces dēļ slēgtas trīs lielākās reģiona lidostas, kas vēl vairāk sarežģī palīdzības piegādi.

Latvijas amatpersonas izsaka līdzjūtību zemestrīcē Turcijā un Sīrijā bojāgājušo un cietušo tuviniekiem

Latvijas amatpersonas izteikušas līdzjūtību postošajā zemestrīcē Turcijā un Sīrijā bojāgājušo un cietušo tuviniekiem. Valsts prezidents Egils Levits mikroblogošanas vietnē “Twitter” šorīt norādījis, ka viņš domās ir kopā ar zemestrīcē cietušajiem un glābējiem.

My thoughts with victims and rescuers after the devastating earthquake in #Türkiye and the surrounding region. — Egils Levits (@valstsgriba) February 6, 2023

Tikmēr ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) izteicis dziļu līdzjūtību ģimenēm, kuras zaudēja savus tuviniekus, un novēlējis ātru atveseļošanos visiem ievainotajiem.

Devastating news about the strong earthquake and subsequent aftershocks in the Southestern #Türkiye and #Syria. My deep condolences to the families who lost their loved ones and I wish a speedy recovery to all the injured @MFATurkiye @MevlutCavusoglu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 6, 2023

Vēstniecības Turcijā rīcībā nav informācijas par zemestrīcē cietušajiem Latvijas valstspiederīgajiem

Patlaban vēstniecības Turcijā rīcībā nav informācijas par Latvijas valstspiederīgajiem, kas būtu cietuši zemestrīcē Turcijas dienvidaustrumos, vai kuriem būtu nepieciešama konsulārā palīdzība, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte.

Viņa akcentē, ka reģions, kurā notika zemestrīce, nepieder pie Turcijas plašāk apmeklētajām tūrisma atpūtas vietām, turklāt tajā pašlaik nav aktīvo tūrisma apmeklējumu sezona, tādēļ iespējamība, ka tajā būtu uzturējušies ceļotāji no Latvijas, ir ļoti maza.

Eglīte skaidro, ka šajā reģionā pastāvīgi dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie ir cieši iesaistīti sabiedrības sociālajās struktūrās un primāri saņem atbalstu no vietējām iestādēm. Arī viņi līdz šim nav vērsušies vēstniecībā pēc palīdzības.

ĀM preses sekretāre ministrijas vārdā aicina visus Latvijas valstspiederīgos, kuri atrodas reģionā, precīzi sekot vietējo varas iestāžu sniegtajiem norādījumiem, lai novērstu tālāku negadījumu risku. Tāpat ĀM lūdz iespēju robežās sazināties ar saviem tuviniekiem un informēt par savu situāciju.