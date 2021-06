Lauksaimnieki ar smago tehniku pulcējas Ilūkstes novada Pilskalnē, lai dotos protesta braucienā Foto: Ivars Soikāns/LETA

"Zemnieku saeima": Lauksaimnieki un mežsaimnieki jūnija vidū gatavojas plašiem protestiem







Lauksaimnieki un mežsaimnieki gatavojas plašiem protestiem laikā starp 15.jūniju un 23.jūniju, aģentūru LETA informēja biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvji.

Viņi norādīja, ka 21.maijā biedrības “Zemnieku saeima”, “Latvijas meža īpašnieku biedrība”, “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”, “Latvijas Jauno zemnieku klubs”, “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome”, “Lauksaimnieku apvienība” un “Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija” nosūtīja SIA “EHR Mediju Grupa” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes priekšsēdētājam Artūram Tomam Plešam (AP) atklātu vēstuli.

Tajā ministrs tika aicināts publiski atvainoties par no valsts budžeta finansētu reklāmu, kurā lauksaimnieki nosaukti par “masu slepkavām”, kā arī aicinot mainīt LVAF finansējuma piešķiršanas noteikumus tā, lai turpmāk sniegtā informācija būtu zinātniski pamatota, izslēdzot iespēju izplatīt apmelojošu un nepatiesu informāciju, vai reklamēt politiskas personas.

“Lai atbildētu uz mūsu prasībām, devām ministram un “EHR Mediju Grupai” laiku līdz 28.maija plkst.11. Cienām “EHR Mediju Grupa” attieksmi, atvainojoties lauksaimniekiem, ēterā atskaņojot atvainošanos, kā arī paskaidrojot situācijas apstākļus. Savukārt no Pleša nav saņemta nekāda oficiāla atbilde. Lauksaimnieki un mežsaimnieki neplāno atteikties no savām prasībām, jo atšķirībā no politiķiem, mēs savas problēmas risinām, nevis piekopjam “strausa politiku”,” skaidroja biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas vadītājs Indulis Jansons pavēstīja, ka, ņemot vērā ministra nespēju reaģēt uz situāciju un respektēt lauksaimnieku un mežsaimnieku prasības, lauksaimnieki ir spiesti organizēt plašas protesta akcijas. Plānošanas darbi sākti pirmdien.

“Situācija ir ļoti nokaitēta, lauksaimnieki ir gatavi braukt uz Rīgu. Protesta organizēsim laikā starp 15.jūniju un 23.jūniju. Ja prasības netiks izpildītas un netiks uzsākts dialogs, neizslēdzam ministra demisijas pieprasījumu. Protests ietvers traktorus un meža tehnikas vienības Rīgas centrā, kā arī uz valsts galvenajiem autoceļiem,” uzsvēra Jansons.

Biedrība “Zemnieku saeima” ir lauksaimnieku organizācija Latvijā, kas dibināta 1999.gadā. Biedrības pamatdarbība ir biedru interešu pārstāvēšana, lauksaimniekiem labvēlīgas politikas veidošana, biedru informēšana un izglītošana.

Biedrības biedri ir 800 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes (augkopība 54%, piena lopkopība 38%, citas nozares 8%) un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk nekā 4000 darbiniekus.