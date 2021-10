Foto: Adobe stock

1. decembris autobraucējiem galvenokārt asociējas ar datumu, no kura automobilim obligāti jābūt aprīkotam ar ziemas vai vissezonas riepām. Novilcināt riepu maiņu līdz novembra pēdējai nedēļai nevajadzētu, tāpēc jau šodien piedāvājam noskaidrot, kā veikt pareizo izvēli starp ziemas un vissezonas riepām!

Kādas ir galvenās ziemas un vissezonu riepu atšķirības?

Kā jau priekšā pasaka nosaukums, ziemas riepas ir paredzētas izmantošanai tikai aukstajos gada mēnešos, bet ar vissezonas riepām pārvietoties vari visu cauru gadu. Tiesa, neviens nav aizliedzis vasarā izmantot ziemas riepas, un daudzi autovadītāji tā arī dara, proti, vasarā līdz galam nobrauc ziemas riepas, kuru protektora atlikums vairs nav piemērots, lai nokalpotu vēl vienu ziemu.

Varētu šķist, ka vissezonas riepas ir lieliska izvēle, tomēr tā gluži nav. Lai tās būtu izmantojamas visa gada garumā, nākas izmantot dažādus kompromisus, kas, protams, ietekmē riepu veiktspēju.

Priekšrocības vissezonas riepām

Lemjot par labu vissezonas riepām, Tu saskarsies ar šādiem plusiem:

Īstermiņa ietaupījums – loģiski, ka viens riepu komplekts maksā mazāk nekā divi, tāpēc vissezonas riepas īstermiņā ļauj ietaupīt naudu. Tiesa, ilgtermiņā izdevīgāks ir atsevišķs ziemas un vasaras riepu komplekts;

– loģiski, ka viens riepu komplekts maksā mazāk nekā divi, tāpēc vissezonas riepas īstermiņā ļauj ietaupīt naudu. Tiesa, ilgtermiņā izdevīgāks ir atsevišķs ziemas un vasaras riepu komplekts; Nav jāapmeklē autoserviss pavasarī un rudenī – šajos gadalaikos autoservisu apmeklējums krietni pieaug, jo, mainot riepas, nepieciešama arī to balansēšana, un šo soli mājas apstākļos paveikt nav iespējams. Līdz ar to vissezonas riepas palīdz izvairīties no laika un naudas tēriņiem, dodoties uz autoservisu;

– šajos gadalaikos autoservisu apmeklējums krietni pieaug, jo, mainot riepas, nepieciešama arī to balansēšana, un šo soli mājas apstākļos paveikt nav iespējams. Līdz ar to vissezonas riepas palīdz izvairīties no laika un naudas tēriņiem, dodoties uz autoservisu; Nav jāuztraucas par vēl viena riepu komplekta uzglabāšanu – dzīvojot privātmājā vai dzīvoklī ar plašu pagrabu, papildu riepu komplekta uzglabāšana parasti problēmas nesagādā, bet pārējos gadījums šis aspekts var radīt problēmas. Izmantojot vissezonas riepu komplektu, šāda problēma atkrīt.

Nenoliedzami, ka šīs vissezonu riepu priekšrocības ir pievilcīgas, taču tām ir arī vairāki trūkumi. Vissezonas riepas krietni ātrāk nodilst vasaras mēnešos, jo to gumijas sastāvs ir mīkstāks nekā vasaras riepām, lai spētu nodrošināt optimālu darbību, savukārt ziemā to veiktspēja krietni atpaliek no ziemas riepām.

Priekšrocības ziemas riepām

Ne velti ziemas riepas ir iecienītāka izvēle par vissezonas riepām – tām ir nepārspējama veiktspēja ziemā. Šīs riepas tiek ražotas, lai nodrošinātu labāko veiktspēju pie zemām gaisa temperatūrām un uz apledojušiem/apsnigušiem ceļa segumiem.

Par to rūpējas gan gumijas sastāvs, gan protektora raksts un lameles, kas palīdz veidot saķeri, kā arī no saķeres laukuma izspiež sniegu un ūdeni.

Svarīgs aspekts – atpazīt īstas vissezonas riepas

Simboli, ar kuriem apzīmē vissezonas riepas, ir All Season, AW un 4S. Bieži vien maldīgi tiek uzskatīts, ka arī marķējums M+S nozīmē, ka riepas ir piemērotas lietošanai visa gada garumā, tomēr tā nav. M+S apzīmē dubļus un sniegu (Mud+Snow), un šis apzīmējums galvenokārt tiek izmantots vasaras riepām, kurām ir atsevišķas vissezonas riepu īpašības.

Riepu nomaiņa ir tikai viens no nedaudziem pienākumiem, ar ko pirms ziemas sākuma saskaras automašīnu īpašnieki.