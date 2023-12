Ilustratīvs attēls Foto: Indulis Burka

Ziemassvētku eglītēs Vācijā ir atrastas indīgas vielas Ieteikt







Vācijas vides un dabas aizsardzības federācijas (BUND) pārstāvji ir pārbaudījuši eglītes, kas pirms Ziemassvētkiem tiek pārdotas visā valstī saimniecības preču veikalos, uz ielas vai arī tieši no ražotājiem.

Laboratorijas testu rezultāti bija satraucoši: divas trešdaļas eglīšu bija piesārņotas ar pesticīdiem, vēsta DW.

Kopumā testēšanai tika iegādātas 19 Ziemassvētku eglītes visā Vācijā. Pesticīdu atliekas tika atrastas 14 no tām, no kurām divas vispār nav atļautas ES, bet divas citas nav atļautas eglīšu audzēšanai ES. Īpaši piesārņotas bija eglītes no Ziemassvētku eglīšu audzētavām, no kurām nāk lielākā daļa no aptuveni 30 miljoniem eglīšu, kas katru gadu pirms svētkiem tiek pārdotas Vācijā.

“Cilvēki uzskata, ka ar Ziemassvētku eglīti viņi savā dzīvojamā istabā ienes gabaliņu nepiesārņotas dabas. Taču eglīšu plantācijas tiek mēslotas un apsmidzinātas ar insekticīdiem, herbicīdiem, fungicīdiem. Tur ir viss,” saka Korinna Helzele no BUND.

Pēc viņas teiktā, šādas eglītes faktiski nevar pārdot.

Lai gan atklātās vielas nav tieši bīstamas cilvēkiem, jo mēs ikdienā esam pakļauti dažādu ķīmisko vielu iedarbībai, kopējais ķīmisko vielu maisījums, kurā tagad būs iekļauti arī pesticīdi, var kaitēt veselībai, saka Helzele. Katrā ziņā viņa iesaka regulāri vēdināt telpu, kurā ir uzstādīta eglīte.