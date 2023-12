Vaitu ģimene no ASV, Leksingtonas, katru gadu dodas Ziemassvētku eglītes meklējumos, un arī šis gads nebija izņēmums, ziņo “Metro”. Pēc četrām dienām savā Ziemassvētku eglītē viņi atrada kaut ko pavisam neparastu– pūces mazuli.



Mišela Vaita sacīja, ka nekas neliecināja par to, ka Ziemassvētku eglītē būtu paslēpusies pūce: “Man ir trīs suņi. Mēs regulāri uzturamies šajā istabā, skatāmies televizoru, bet nebija pat nekādu aizdomu.”

Bobijs Heiss, kuram pieder uzņēmums “Magic Carpet Cleaning”, atradās ģimenes mājā, kamēr pārējie bija izbraukuši, un pamanīja, ka koks sāk šūpoties. Pieejot tuvāk, viņš pamanījis, ka uz tā sēž pūce.

“Tā uzreiz paslēpās. Man vajadzēja vairākas minūtes, lai to atrastu,” viņš stāsta.

Fotogrāfijas Mišelai nosūtīja Bobijs, kurš priecājās, ka bija tur. “Tagad visi varēs sagaidīt priecīgus Ziemassvētkus,” sacīja Hejs.

Pūce tika palaista brīvībā ģimenes dārzā.

A living owl was found chilling in a Christmas tree four days after the tree was retrieved. Apparently a family member decorated the tree and put lights on it without immediately seeing the owl, in Lexington, KY. pic.twitter.com/rJkIqhQuGV

— Brad Porcellato (@BradPorcellato) December 15, 2023