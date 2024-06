Ilustratīvs attēls NASA ilustrācija

Starptautiska zinātnieku komanda ir atklājusi potenciāli apdzīvojamu Zemes izmēra planētu tikai 40 gaismas gadu attālumā. Kā raksta The Guardian, raksts par šo atklājumu tika publicēts žurnālā Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Planēta tika nosaukta par Gliese-12b.

Pēc pētnieku teiktā, uz planētas var būt tāda temperatūra, kas piemērota šķidra ūdens uzkrāšanai uz virsmas. Tas ir svarīgi, jo šādas planētas tiek uzskatītas par potenciāli apdzīvojamām.

Gliese 12b ir apmēram Zemes lieluma vai nedaudz mazāka, piemēram, kā Venēra. Tās virsmas temperatūra tiek lēsta +42 grādi pēc Celsija.

Tā 12 dienu orbītā griežas ap Gliese-12 — vēsu sarkano punduri Zivju zvaigznājā. Gliese-12 ir aptuveni ceturtdaļa no Saules izmēra, un tās virsmas temperatūra ir aptuveni 60% no Saules temperatūras.

“Gliese-12b atrodas tikai 40 gaismas gadu attālumā no Zemes, un tas nenozīmē, ka mēs uz to varēsim nokļūt tuvākajā nākotnē, tas nozīmē arī to, ka mēs varam vērst uz to lielākos kosmosa teleskopus pasaulē un saprast, kāda ir tās atmosfēra,” spriež pētnieki.