Zivs vietā noķerts makšķernieks: kā rīkoties?







Arvis Ančevskis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Bieži dzirdams, ka tas jau nu gan neesot makšķernieks, kurš āķi nav pirkstā dabūjis. Mūsdienās āķi top aizvien asāki; materiāli, no kā tie izgatavoti, aizvien tiek uzlaboti. Un tikt pie nopietnas traumas nav nemaz tik sarežģīti. Ko darīt, ja tā ir sanācis, konsultē Svens Rubulis, traumatologs un makšķernieks.

Pirkstā iedūrušos āķi jāmēģina caurdurt, līdz iznāk ārā atskabarga, to nokniebt un tad āķi izvilkt ārā. Cita lieta, ja āķis jau ir atdūries pret kaulu, bet to var gluži vienkārši sajust, ka, āķi kustinot, tas nevirzās uz priekšu. Jāatceras, ka mīkstajos audos ir maksimāli jāizvairās no āķa izvilkšanas atpakaļgaitā. Foto: no autora privātā arhīva

Neuzmanīgi rīkojoties ar mānekli, makšķernieku pirkstos dažkārt mēdz iedurties superasie āķi. Te jānošķir divi iespējami varianti: āķis izdūries cauri pirkstam tā, ka ārā iznākusi daļa ar atskabargu, vai āķis iedūries pirkstā tik dziļi, ka atskabarga nav redzama.

Pirmais variants ir vienkāršāks: jānokniebj atskabarga, jāizvelk āķis, jāizspiež asinis, lai mazinātu iekaisuma procesus un veicinātu labāku ievainojuma dzīšanu. Pēc tam uz savainojuma vietas jāuzliek plāksteris. Šāds variants iespējams, ja laivā ir līdzi metāla knaiblītes. Ja knaibļu nav, āķis jāatbrīvo no mānekļa un jādodas uz traumpunktu, kur pirkstam veiks anestēziju un āķi izņems. Tas ir tādā gadījumā, ja to neizdodas paveikt paša spēkiem. Tāpēc ieteiktu vienmēr ņemt līdzi laivā knaibles.

Otrais un nepatīkamākais variants ir tad, ja āķis iedūries dziļi, bet tā daļu ar atskabargu neizdodas izvilkt. Kāpēc to nav ieteicams raut ārā paša spēkiem? Ja āķis iedūries pirksta mīkstumā un to ar varu rauj laukā, pastāv iespēja savainot pirksta saliecējas un atliecējcīpslas un nervus. Tāpēc labāk uzreiz doties uz tuvāko medicīnas iestādi. Jo tikai ārsts var izvērtēt, cik dziļi āķis iedūries pirkstā. Ir bijuši gadījumi, ka dažreiz tas var būt pat iedūries kaulā.

Ārsta ieteikums: netēlot varoņus, jo ir redzēti dažādi ļoti nepatīkami gadījumi. Brūces var iekaist, pirksts var sastrutot, tas varbūt jāoperē, jātīra, jādrenē. Tas, ka āķis pirms tam atradies ūdenī, nenozīmē, ka ūdens būtu jāuzskata par sterilu vidi.

Laivā obligāti jābūt aptieciņai. Pēdējais modes kliedziens ir tā dēvētie šķidrie plāksteri aerosola baloniņā. Ja āķi izdodas izvilkt paša spēkiem, brūce jānosusina un uz tās jāuzpūš šķidrais plāksteris, kas veidos tādu kā plēvīti, pasargājot brūci no netīrumiem, gan arī atvieglos makšķerēšanas procesu pēc tam, jo ar nosaitētu pirkstu diez vai būs ērti rīkoties ar auklu.

Ja zini, ka netiksi līdz medicīnas iestādei, piemēram, esi tālu ziemeļos un tuvākā apdzīvotā vieta un medicīniskā palīdzība ir tālu, tad, protams, nekādā gadījumā āķi nedrīkst atstāt pirkstā. Pirksts iekaisīs un sāks strutot.

Šajā gadījumā ir divi varianti – vai nu mēģināt āķi caurdurt, lai āķa spice ar atskabargu iznāk ārā, to no­kniebt un āķi izvilkt ārā, vai to vietu apliet ar briljantzaļo, jodu vai spirtotu šķīdumu un lēnām mēģināt izvilkt āķi atpakaļgaitā. Pēc tam maksimāli no durtās vietas izspiest asinis, lai brūce iztīrās, brūces vietu notīrīt ar spirtotu šķīdumu un uzlikt virsū plāksteri. Pirmās divas dienas, kamēr brūce aizvelkas, tā jātur pārsieta.

Diemžēl atsāpināšana mājas apstākļos nav iespējama. Tāda iespēja ir tikai medicīnas iestādēs, kad konkrētu vietu sašpricējam ar lidokaīnu, līdzīgi kā tas notiek pie zobārsta pirms zoba labošanas.

Kā nedabūt āķi pirkstā?

Ja laivā neesi viens, vienmēr pirms metiena pārliecinies, vai copes kolēģis nav pēkšņi pamainījis savu atrašanās vietu laivā un vai metiena brīdī viņu nevari aizķert. Tieši šādi var tikt pie visbīstamākajām traumām.

Laivā vienmēr obligāti jābūt aptieciņai un labām stangām. Ieteikums aptieciņu papildināt ar briljanta zaļo un jodu.

Darbojoties ar prāvu līdaku laivā un atbrīvojot to no āķiem vai vienkārši ceļot to laivā bez uztveramā tīkliņa, uzvilkt tam speciāli paredzētus cimdus. Ja māneklis ir dziļi ierīts, mēs nevaram redzēt, kur ir tā āķi un tas var maksāt dārgi, īpaši, ja līdaka ir liela un, tiekot pie āķa pirkstā, tā vēl sāks trakot.

Braucot tālākā braucienā, padomājam par to, kas būtu, ja būtu. Izklausās varbūt smieklīgi, bet neražas gadījumā būs svarīgi zināt, kur ir tuvākā iestāde, kur vērsties pēc palīdzības.

