Publicitātes foto

Latvijas lidsabiedrība “airBaltic” turpina darbības paplašināšanu Baltijas valstīs un paziņo par tiešo lidojumu uzsākšanu četros jaunos maršrutos no Tallinas un piecos jaunos maršrutos no Viļņas. Kopumā “airBaltic” 2020. gada vasaras sezonas galamērķu karti papildina ar 13 jauniem maršrutiem.

“airBaltic” izpilddirektors Martins Gauss norāda: “Turpinot savu izaugsmi, mēs plānojam nodrošināt labāko savienojamību uz un no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām. Lai izvērtētu, kādus galamērķus piedāvāt no Baltijas valstu galvaspilsētām, mēs vispirms aplūkojam, kuri ir pieprasītākie vietējo pasažieru vidū. Tādējādi sniedzam papildu pienesumu vietējām lidostām, piedāvājot jaunas ceļošanas iespējas. Līdz nākamā gada vasarai mēs no Igaunijas veiksim lidojumus jau uz 16 galamērķiem, no Lietuvas uz 11 un uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Latvijas.”

No nākamā gada vasaras “airBaltic” sāks tiešos lidojumus no Tallinas uz Romu, Cīrihi, Hamburgu un Nicu, kā jau ziņots iepriekš.

Papildus tam airBaltic paziņo par piecu jaunu tiešo maršrutu ieviešanu no Viļņas uz Hamburgu, Cīrihi, Gēteborgu, kuros reisi tiks sākti marta beigās, kā arī uz Dubrovniku un Rijeku, kuros lidojumi tiks sākti maijā.

Kā ziņots iepriekš, airBaltic arī sāks lidojumus jaunos maršrutos no Rīgas uz Mančestru (Apvienotā Karaliste), Erevānu (Armēnija), kā arī uz Bergenu un Tronheimu (Norvēģija).