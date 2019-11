Foto: Ēģiptes Senlietu ministrija

Divi pirms vairāk nekā 2600 gadiem iebalzamēti lauvēni uzieti apbedījumā Sakarā, un kapenes pieblīvētas arī ar citu kaķu mūmijām un statujām, atsaucoties uz Ēģiptes Senlietu ministriju, raksta “LiveScience.com”.

“Šī ir pirmā reize, kad tiek uzieta neskarta lauvas vai lauvēna mūmija,” paziņoja Mustafa Vaziri, Ēģiptes Augstākās senlietu padomes ģenerālsekretārs, kurš vadīja veiksmīgo arheologu grupu.

Atrasto mūmiju izpēte turpinās, taču Al Vaziri norāda, ka tie ir diezgan mazi – nedaudz īsāki par metru.

Turpat līdzās uzietas vēl trīs lielo kaķu mūmijas, taču neesot precīzi nosakām, vai tie ir gepardi, leopardi vai kāds cits kaķveidīgais. Tāpat kapenēs bijušas 20 mājas kaķu mūmijas.

Apbedījumā tāpat uzietas aptuveni simt statujas un statuetes, un arī liela daļa no tām atveido kaķus. Šīs skulptūriņas veidotas gan no akmens, gan koka un metāliem, to lielākā daļa koši izkrāsota, kā arī dažas klātas ar zelta emalju.

Jaunatklātā apbedījuma apvidus ir kaķiem bagāts. Arī agrākos izrakumos arheologi uzgājuši kaķu mūmiju un kaķu statuju atliekas, bet 2004. gadā franču arheologu grupa atklājusi arī daļēji saglabājušos lauvas skeletu.

Var secināt, ka pirms 2600 gadiem plaucis kaķu dievietes Bastetas un viņas dēla, lauvu dieva kults.

Tomēr, kaut arī šajā Sakaras daļā kaķi dominē, izrakumos uzietas arī putnu, čūsku, krokodilu un citu dzīvnieku mūmijas, sacīja Vaziri.