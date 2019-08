Arī Ostapenko nespēj sasniegt ASV atklātā čempionāta astotdaļfinālu

Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Aļona Ostapenko sestdien ASV atklātā čempionāta trešās kārtas mačā piedzīvoja zaudējumu un tāpat kā Anastasija Sevastova dienu iepriekš nespēja sasniegt “US Open” astotdaļfinālu.

Ostapenko (WTA 77.) trešās kārtas spēlē ar rezultātu 3-6, 5-7 piekāpās amerikānietei Kristijai Anai (WTA 141.), kura “US Open” spēlē ar rīkotāju īpašo ielūgumu.

Ana līdz šim turnīram ne reizi nebija izcīnījusi “Grand Slam” līmeņa sacensībās, bet tagad tikusi starp 16 labākajām tenisistēm.

